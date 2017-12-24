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DP HASPOLAT’TA ADAYLARINI TANITTI, İSKELE’Yİ DOLAŞTI

DP HASPOLAT’TA ADAYLARINI TANITTI, İSKELE’Yİ DOLAŞTI

24 Aralık 2017 Pazar 16:32
DP HASPOLAT’TA ADAYLARINI TANITTI, İSKELE’Yİ DOLAŞTI
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DP HASPOLAT’TA ADAYLARINI TANITTI, İSKELE’Yİ DOLAŞTI

Demokrat Parti (DP) Haspolat’ta DP Milletvekili adayları için aday tanıtım gecesi düzenlendi.  
 

Geceye, Genel Başkanı Serdar Denktaş da katıldı.
 

DP’den verilen bilgiye göre, Denktaş, “en iyi halk bilir” sloganıyla adayları Haspolatlılara tanıttı. 
 

İSKELE
 

Öte yandan DP milletvekili adayları İskele’yi ve İskele Pazarı’nı ziyaret etti. 
 

Adaylar halkla sohbet ederek bölge halkının ihtiyaçlarını dinledi. Özellikle İskele Pazarı’nın bölge ekonomisine katkısına işaret edilen konuşmalarda, bölgenin ekonomik gelişmesine katkı yapacak çalışmalara ağırlık verileceği kaydedildi.

Son Güncelleme: 24.12.2017 17:37
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