Demokrat Parti 24 Aralık’ta X. Olağan Kurultayında seçilen Parti Meclisi, Genel Başkan Serdar Denktaş başkanlığında dün akşam ki toplantısında Genel Sekreter ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini belirledi.

DP Genel Sekreter'i ve Merkez Yürütme Kurulu’nu belirledi…

Demokrat Parti Genel Sekreterliğine Afet ÖZCAFER seçildi.

Demokrat Parti 24 Aralık’ta X. Olağan Kurultayında seçilen Parti Meclisi, Genel Başkan Serdar Denktaş başkanlığında dün akşam ki toplantısında Genel Sekreter ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini belirledi.









Dün akşam saat 18.00’de genel merkezde gerçekleşen Parti Meclisi toplantısında, Genel Sekreterlik ve MYK’nın belirlenmesi için seçim sandığı kuruldu. Oylama gizli gerçekleşti.













Seçimlerden önce Genel Sekreterlik için yarışan 3 aday, Mehmet Erol Aktoprak, Afet Özcafer ve Kemal Hıfsıoğlu kısa birer konuşma yaptı.

Aktoprak:







Mehmet Erol Aktoprak konuşmasında, Genel Sekreterliğe yeniden aday olma gerekçesini açıkladı. Tüzüğe göre Genel Sekreterin görevinin, Genel Başkana yardımcı olmak olduğunu belirtti ve uyumlu çalışmanın partinin geleceği adına çok daha sağlıklı olacağını söyledi.

Aktoprak, parti genel başkanının ülke sorunlarına daha verimli odaklanması için parti genel sekreterinin parti içi görevlerde daha aktif rol oynadığına da dikkati çekti.

DP’nin kuruluşundan bugüne birçok badire atlattığını ancak yılmadığına işaret eden Mehmet Erol Aktoprak; “DP olarak dimdik ayaktayız” dedi.

DP yönetimin hedefinin, Kıbrıs Türk Halkını; daha aydınlık, daha güvenli, huzurlu, mutlu ve daha refah içerisinde bir geleceğe taşımak olduğunu kaydeden Aktoprak, bunun için DP’yi sandıkta birinci parti çıkarabilmek için el birliği ile çok daha fazla çalışmak gerektiğini söyledi.

Hıfsıoğlu:







“Benim iki ailem var. Bir tanesi, eşim ve çocuklarım, diğeri DP ve yol arkadaşlarım” diyerek sözlerine başlayan Kemal Hıfsıoğlu ise DP kurucu üyesi olmaktan duyduğu gururu ifade etti. Ardından partide aldığı görevleri hatırlattı.

Daha sonra DP’nin 1992 ruhuna yeniden dönmesi gerektiğine işaret eden Kemal Hıfsıoğlu, bu ruhun; ‘Ben değil, Biz’ den geçtiğini söyledi. “Liyakat, sadakat ve vefa rehberimiz olmalı” diye konuştu.

Partili genç ve kadınlara da hitap eden Kemal Hıfsıoğlu, genel sekreterlik görevine layık görülmesi halinde ivedilikle ele alacağı konulara değindi. Ancak seçilse de, seçilmede daima parti ve partililer için mücadele vereceğinin sözünü verdi.

Özcafer:

Parti Meclisi üyelerini pozitif enerji içerisinde görmenin kendisini de heyecanlandırğına işaret ederek sözlerine başlayan Afet Özcafer ise konuşmasının devamında, genel sekreterlik ve MYK üyeliği için gerçekleşen seçimlerin bir yarıştan ziyade hizmet için bir mücadele olduğunun bilinmesi gerektiğini kaydederek; “parti içerisinde gerçekleşen seçimler, kandır, enerjidir. Partinin ruhunu genişletir, tazelendirir” diye konuştu.





Afet Özcafer siyasette var olma sebebini ise; “Siyasette var olmamın nedeni; daha fazla demokrasi, daha fazla eşitlik ve hukukun üstülüğünü aramak ve hak edilen refahı halkımıza sunmak” sözlerle özetledi.

“Siyasette var olmamın nedeni; daha fazla demokrasi, daha fazla eşitlik ve hukukun üstülüğünü aramak ve hak edilen refahı halkımıza sunmak”

Konuşmaların ardından seçime geçildi. Mehmet Erol Aktoprak, Afet Özcafer ve Kemal Hıfsıoğlu’nun yarıştığı Genel Sekreterlik görevine oyların büyük çoğunluğunu toplayan Afet Özcafer seçilirken, 9 kişilik MYK’nda ise şu isimler yer aldı: “Hüseyin Hakkı Çebi, Ozan Erenay, Mehmet Erülkü, Hande Kayasal, Refik Kuman, Nevzat Nevzat, Hasan Tosunoğlu, Eribe Yağcıoğlu, Osman Yalçın.”

Özcafer teşekkür konuşması…

Seçimlerin ardından DP Genel Sekreterliğine seçilen Afet Özcafer, diğer adaylarla birlikte kürsüye çıkarak, birlik ve bütünlük mesajı verdi. Parti Meclisine teşekkür etti.

MYK'da görev dağılımı, Cenevre Zirvesi sonrası yapılacak ilk toplantıda ele belirlenecek.



