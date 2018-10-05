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DP Genel Başkanı Ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’tan Şehitler İçin Taziye Mesajı

DP Genel Başkanı Ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’tan Şehitler İçin Taziye Mesajı

05 Ekim 2018 Cuma 09:15
DP Genel Başkanı Ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’tan Şehitler İçin Taziye Mesajı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Batman'da teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerler için Anadolu halkına taziye mesajı yayımladı. Denktaş mesajında, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere Türk ulusuna başsağlığı diledi.

Denktaş mesajında, Anadolu’dan gelen acı haberin Kıbrıs Türk Halkının da yüreğini dağladığını ve herkesi derinden üzdüğünü belirtirken, "Eli kanlı terör örgütü PKK'nın hain tuzağı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Son Güncelleme: 05.10.2018 12:19
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