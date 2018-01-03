DP GENEL BAŞKANI SERDAR DENKTAŞ, DAÜ-SEN ÜYELERİYLE GÖRÜŞTÜ

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, seçim çalışmaları kapsamında Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası’nı (DAÜ-SEN) ziyaret ederek DAÜ-SEN üyeleri ile sohbet etti.

Serdar Denktaş, akademisyenlerle sohbetinde DAÜ’ nün zamanında doğru bir kararla kuruluşu ile ülkede yüksek öğretim sektörünün temellerinin atıldığını, bu yüzden DAÜ’nün ayrı bir önemi olduğunu belirtti.

Eğitim sektörünün önemini vurgulayan Denktaş, DP’nin hedeflerinden bir tanesinin de bu sektörün nitel gelişimini sağlamak olduğunu belirtti.

Bu sektörde çalışan akademik personelin iş güvencesi ve sürekliliğin sağlanması için çalışacaklarını söyleyen Denktaş, akademik özgürlüğün güvence altına alınmasının önemine de değindi. Denktaş, “DP’nin liberal demokrat felsefesi bu düşünceye paraleldir” dedi.

Demokrat Parti’nin manifestosu hakkında da konuşan Denktaş, “Liberal ekonomi çerçevesinde eşitlik ve özgürlüklere yaklaşımımızı ortaya koyan bir manifesto yapıldı” ifadelerini kullandı.

“Bu yıl ilk kez yaratılan denk bütçenin bundan sonraki yıllarda aynı istikrarla devamı için çalışacağız. Bu da dışa ekonomik bağımlığı azaltarak ekonomik özgürlüğü getirecek” diyen Denktaş, yükseköğretimde kaliteyi artırmak için çalışacaklarını bunu da iş güvencesi, akademik özgürlüğe sahip akademisyenler, eğitim almak için kaydolan öğrencilerin eğitim düzeyi ve bu vizyona sahip eğitim yöneticilerinin birlikteliği ile başaracaklarını belirtti.

Denktaş eğitim sektörüyle ilgili öncelikli hedeflerini şöyle sıraladı:

“Eğitim Kalitesinin artması. Sektör girdilerinin toplumda daha adil bir şekilde paylaşımı. Sektörel desteğin amacına uygun bir şekilde kullanımının sağlanması. Sektörde çalışan özellikle akademik personele iş güvencesi ve sürekliliğinin sağlanması. Akademik özgürlüklerin güvence altına alınması. Öğrenci Birlik/Konseylerinin Oluşturulması ve yönetime etkin katılımlarının sağlanmasıdır.”

Denktaş “Yükseköğretimde kaliteyi artırmak ancak iş güvencesi, sürekliliği ve akademik özgürlüğe sahip akademisyenlerle, eğitim almak için kaydolan öğrencilerin eğitim düzeyleri ve bu vizyona sahip eğitim yöneticilerin birlikteliğiyle başarılabilir.” ifadelerini kullandı.