Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Ocak 2017 Perşembe 12:04

DP GENEL BASKANI SERDAR DENKTAS BASIN ACIKLAMASI

DP GENEL BASKANI SERDAR DENKTAS BASIN ACIKLAMASI
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
  BASIN AÇIKLAMASI


Cumhurbaşkanı Sn. Mustafa Akıncı’nın bugün basınımıza yansıyan açıklaması içerisinde yer alan “Bizim sunduğumuz harita, rahmetli Rauf Denktaş’ın imzaladığı yüzde 29 artıdır” açıklaması, geçmişte masaya Denktaş tarafından harita konulduğu şeklinde yanlış bir algılamaya neden olmuştur. 
1974’ten itibaren ortaya çıkmış olan tek harita Annan Planı’ndaki haritadır ve o harita Kıbrıs Türk tarafınca verilmemiştir. Harita müzakere tarihimizde ilk kez Sn. Akıncı tarafından verilmiştir. 
Kurucu Cumhurbaşkanı Sn. Denktaş’ın “%29 artı” olarak yine görüşmelerde kabul ettiği yaklaşım %29’un altına inilmeyeceğini ve bunun üzerinde bir yüzdeliğin ancak konuşulabileceğini ortaya koyan bir yaklaşımdır. 
Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın “%29 artı” yaklaşımının, bugün ki yaklaşımdan da çok farklı olduğunun halkımız tarafından bilinmesi gerekmektedir. 
Bahse konu görüşme sürecinde Denktaş, “%29 artı” yaklaşımını ortaya koyduğunda, Rumların içimize gelerek yerleşmesi paket içerisinde yer almamakta ve mülkiyet açısından da “global takas” yöntemi konuşulmakta idi. 
Dolayısı ile Denktaş’ın bütünlüklü bir paket içerisinde ortaya koyduğu en alt sınırı işaret eden bir rakamı alarak bugün yapılan yanlışı doğru göstermeye çalışmak, Denktaş’ın yarım asırlık mücadelesine ve müzakere yeteneğine yönelik büyük bir haksızlıktır. 
Serdar DENKTAŞ 
DP Genel Başkanı 


19.01.2017
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YKP YÜRÜTME KURULU ÜYESİ KANATLI, CAS ÇALIŞANLARININ SORUNLARINI DEĞERLENDİRDİ YKP YÜRÜTME KURULU ÜYESİ KANATLI, CAS ÇALIŞANLARININ...
Yalınkaya: Sendikalarımızı yıkmaya kimsenin gücü yetmeyecektir Yalınkaya: Sendikalarımızı yıkmaya kimsenin gücü...
Şans bu kez Mağusa’ya güldü Şans bu kez Mağusa’ya güldü
TC DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI’NDAN GKK’YA HİBE EDİLEN 2 BOT TESLİM EDİLDİ TC DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI’NDAN GKK’YA...
GÜNEŞ ÜZERİNDE KAPLUMBAĞA ŞEKLİNDE LEKE TESPİT EDİLDİ GÜNEŞ ÜZERİNDE KAPLUMBAĞA ŞEKLİNDE LEKE TESPİT...
ATAOĞLU: “HER İLÇEYE MÜZE HEDEFİMİZ VAR. LEFKE’DE BİR MÜZE İÇİN KARAR ALDIK” ATAOĞLU: “HER İLÇEYE MÜZE HEDEFİMİZ VAR. LEFKE’DE...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

YKP YÜRÜTME KURULU ÜYESİ KANATLI, CAS ÇALIŞANLARININ...

Haberi Oku