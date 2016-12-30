FLAŞ HABER

Kayıp Aranıyor!

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Aralık 2016 Cuma 12:51

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Denktaş’tan Yeni Yıl Mesajı

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayınladı.

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Denktaş'tan Yeni Yıl Mesajı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Denktaş’tan Yeni Yıl Mesajı

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, yayınladığı mesajla vatandaşların yeni yılını kutladı. Sağlık, Mutluluk ve Huzur diledi.

Denktaş 2016’ya veda ederken, bu yılın KKTC için çok çetin geçtiğini ifade etti. Denktaş, yeni yılda Kıbrıs Türk Halkın refah seviyesini yükseltecek icraatlarla, vatandaşın hizmetinde olacaklarını söyledi. 2017 için istikrar ve güven sözü verdi.

2017 yılının Kıbrıs müzakereleri için de önemine işaret eden Denktaş, bu kritik dönemde birlik mesajı vererek; “Biz, Kıbrıs Türk Halkı olarak birlik olursak, karşımıza çıkan her engeli aşabilir, her zorluğu yenebilir, güçlü, başarılı, çağdaş, özgür, kendi ayakları üzerinde durabilen bir KKTC’ye doğru emin adımlarla ilerleyebiliriz” ifadelerinde bulundu.

Serdar Denktaş, tüm dünyaya da, savaşın sona erip, barışın hâkim olacağı bir yıl dilerken; “Savaşların, acıların ve felaketlerin geride kalması umuduyla, 2017 yılının tüm dünyaya ve insanlığa Sağlık, Mutluluk, Huzur ve Barış getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Serdar Denktaş son olarak vatandaşları yeni yıl kutlamaları nedeniyle trafikte ve eğlence mekânlarında dikkatli olmaya çağırdı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
DpSerdar DenktaşMesajYeni Yıl
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ’de “Yükseliş Yılı” Kutlandı LAÜ’de “Yükseliş Yılı” Kutlandı
CUMHURBAŞKANI AKINCI, LEFKOŞA ÇARŞISINDA ESNAF VE VATANDAŞLARLA BULUŞTU CUMHURBAŞKANI AKINCI, LEFKOŞA ÇARŞISINDA ESNAF...
LEFOŞA DEVLET HASTANESİ PARK YERLERİ YENİLENİYOR… LEFOŞA DEVLET HASTANESİ PARK YERLERİ YENİLENİYOR…
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ ATATÜRK KREŞ VE ANAOKULU MİNİKLERİ YENİ YIL KUTLAMASINDA EĞLENDİ GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ ATATÜRK KREŞ VE ANAOKULU...
GAÜ AMERICAN FUTURE COLLEGE SPORCULARI, ATATÜRK KOŞULARI, YILDIZ KIZLARDA ‘LEFKOŞA BÖLGESİ BİRİNCİLİĞİ’Nİ ELDE ETTİ. GAÜ AMERICAN FUTURE COLLEGE SPORCULARI, ATATÜRK...
GİAD’DAN TC BAŞBAKANI YILDIRIM’A ZİYARET GİAD’DAN TC BAŞBAKANI YILDIRIM’A ZİYARET
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

LAÜ’de “Yükseliş Yılı” Kutlandı

Haberi Oku