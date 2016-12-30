DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Denktaş’tan Yeni Yıl Mesajı

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, yayınladığı mesajla vatandaşların yeni yılını kutladı. Sağlık, Mutluluk ve Huzur diledi.

Denktaş 2016’ya veda ederken, bu yılın KKTC için çok çetin geçtiğini ifade etti. Denktaş, yeni yılda Kıbrıs Türk Halkın refah seviyesini yükseltecek icraatlarla, vatandaşın hizmetinde olacaklarını söyledi. 2017 için istikrar ve güven sözü verdi.

2017 yılının Kıbrıs müzakereleri için de önemine işaret eden Denktaş, bu kritik dönemde birlik mesajı vererek; “Biz, Kıbrıs Türk Halkı olarak birlik olursak, karşımıza çıkan her engeli aşabilir, her zorluğu yenebilir, güçlü, başarılı, çağdaş, özgür, kendi ayakları üzerinde durabilen bir KKTC’ye doğru emin adımlarla ilerleyebiliriz” ifadelerinde bulundu.

Serdar Denktaş, tüm dünyaya da, savaşın sona erip, barışın hâkim olacağı bir yıl dilerken; “Savaşların, acıların ve felaketlerin geride kalması umuduyla, 2017 yılının tüm dünyaya ve insanlığa Sağlık, Mutluluk, Huzur ve Barış getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Serdar Denktaş son olarak vatandaşları yeni yıl kutlamaları nedeniyle trafikte ve eğlence mekânlarında dikkatli olmaya çağırdı.