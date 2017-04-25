DP ‘Geleneksel 1 Mayıs Pikniği’ni 30 Nisan PAZAR Günü Girne-Boğaz Piknik Alanı’nda gerçekleştirecek...

Daha önce 1 Mayıs Pazartesi günü diye açıklanan geleneksel piknik etkinliğinin bu yıl 30 Nisan Pazar gününe alınması, partililerin isteği üzerine parti genel merkezi tarafından alındı.DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 30 Nisan Pazar günü partilileri ve tüm halkı saat 10.00’da Girne-Boğaz Piknik Alanı’na davet etti.