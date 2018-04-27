DP'den ‘Geleneksel 1 Mayıs Pikniği’ iptal

DP'DEN 'GELENEKSEL 1 MAYIS PİKNİĞİ’ İPTAL
Demokrat Parti (DP) bu yıl 1 Mayıs Salı günü Alevkayası Piknik Alanında gerçekleştireceği ‘Geleneksel 1 Mayıs Pikniği’ iptal edildi.
Denktaş, Hasan Maraşlı’nın acı kaybından duyduğu üzüntüyü de ifade ederek; “Allah rahmet eylesin. Çok güleç yüzlü bir arkadaşımızdı. Hem bölge, hem de bizim için büyük kayıp. Hasan Maraşlı’yı daima rahmet ve saygı ile anacağız. Onu unutmayacağız” dedi.
Bu acı kayıp nedeniyle DP geleneksel olarak her yıl 1 Mayıs’ta düzenlediği piknik etkinliğini ilk kez iptal etmiş oldu