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DP'den ‘Geleneksel 1 Mayıs Pikniği’ iptal

Demokrat Parti (DP) bu yıl 1 Mayıs Salı günü Alevkayası Piknik Alanında gerçekleştireceği ‘Geleneksel 1 Mayıs Pikniği’ iptal edildi.

DP'den ‘Geleneksel 1 Mayıs Pikniği’ iptal

Demokrat Parti (DP) bu yıl 1 Mayıs Salı günü Alevkayası Piknik Alanında gerçekleştireceği ‘Geleneksel 1 Mayıs Pikniği’ iptal edildi.

27 Nisan 2018 Cuma 22:31
DP'den ‘Geleneksel 1 Mayıs Pikniği’ iptal

DP'DEN 'GELENEKSEL 1 MAYIS PİKNİĞİ’ İPTAL

Demokrat Parti (DP) bu yıl 1 Mayıs Salı günü Alevkayası Piknik Alanında gerçekleştireceği ‘Geleneksel 1 Mayıs Pikniği’ iptal edildi.

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Bu akşam toplanan Parti Meclisi toplantısında alınan kararı açıklayan DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, dün akşam Serdarlı Geçitkale arasında meydana gelen kazada, DP Görneç Örgüt Başkanı Hasan Maraşlı’nın yaşamını yitirmesi nedeniyle bu kararın Lefkoşa İlçe ve Merkez Yönetim Kurulu’nun önerisi doğrultusunda alındığını açıkladı.

Denktaş, Hasan Maraşlı’nın acı kaybından duyduğu üzüntüyü de ifade ederek; “Allah rahmet eylesin. Çok güleç yüzlü bir arkadaşımızdı. Hem bölge, hem de bizim için büyük kayıp. Hasan Maraşlı’yı daima rahmet ve saygı ile anacağız. Onu unutmayacağız” dedi.

Bu acı kayıp nedeniyle DP geleneksel olarak her yıl 1 Mayıs’ta düzenlediği piknik etkinliğini ilk kez iptal etmiş oldu

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