DP'den 5 Kişi İçin İhraç Kararı

Demokrat Parti’de, Meclis Başkanı Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı’nın da arasında bulunduğu 5 isim Parti’den ihraç ediliyor.
Demokrat Parti seçim döneminde başka partinin adaylarına destek verdikleri tespit edilen 5 kişi için ihraç isteminde bulundu.
Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Parti Meclisi toplantısı öncesinde; ‘Meclis Başkan yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı, PM üyesi Hüda Hüdaverdi, Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Hüdaverdi, Lefkoşa Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Shanableh, Gönyeli Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Ali Hüdaverdi’nin disipline verildiğini açıkladı.