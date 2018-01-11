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DP'den 5 Kişi İçin İhraç Kararı

Başka partinin adaylarına destek verdikleri tespit edildiği gerekçesiyle

DP'den 5 Kişi İçin İhraç Kararı

Başka partinin adaylarına destek verdikleri tespit edildiği gerekçesiyle

11 Ocak 2018 Perşembe 09:48
DP'den 5 Kişi İçin İhraç Kararı
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Demokrat Parti’de, Meclis Başkanı Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı’nın da arasında bulunduğu 5 isim Parti’den ihraç ediliyor.

Demokrat Parti seçim döneminde başka partinin adaylarına destek verdikleri tespit edilen 5 kişi için ihraç isteminde bulundu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Parti Meclisi toplantısı öncesinde; ‘Meclis Başkan yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı, PM üyesi Hüda Hüdaverdi, Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Hüdaverdi, Lefkoşa Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Shanableh, Gönyeli Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Ali Hüdaverdi’nin disipline verildiğini açıkladı.

Son Güncelleme: 11.01.2018 10:52
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