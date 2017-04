DP, ‘Demokrasi Akademisi’nde bu hafta; ‘Vergi Sistemi ve İşsizlik’ gündemde

DP, ‘Demokrasi Akademisi’nde bu hafta; ‘Vergi Sistemi ve İşsizlik’ gündeme damgasını vurdu…



DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, partisinin gerçekleştirdiği ‘Demokrasi Akademisi’ seminerinde bu hafta, özelde kendi bakanlığı genel de ise hükümet çalışmaları hakkında bilgi verdi, beklentilerin giderilmesi konusunda izlenilen yolu açıkladı.‘İşsizlik’ konusunda açıklamalarda bulunan Serdar Denktaş kendisine de her gün onlarca kişinin ‘kamuda istihdam’ için başvurulduğunu hatırlatarak, bu konuda ki görüşünü dile getirdi.Herkesin kamuda istihdam edilmesinin mümkün olamayacağını dile getiren Denktaş, “Ülkenin bütçe ve olanakları belli, kamuya alınacak istihdam rakamı belli o nedenle herkesin kamuya istihdamı mümkün değil” diye konuştu. Denktaş bireysel değil toplumsal kazanımın ülkeyi kalkındıracağını, ülke insanını hak ettiği refaha kavuşturacağını da kaydederek, daha güçlü bir ülke yaratıldığı takdirde her vatandaşa imkânların fırsat eşitliği ile sunulacağını söyledi.Denktaş, işsizliğin giderilmesi noktasında kamuda istihdamı değil, özelin teşvik edilerek, var olan veyahut yeni girişimcilerin desteklenmesini önemsediklerini kaydederek o halde işsizliğin çözümünün hep birlikte güçlü ve ayakları üzerinde durabilen bir KKTC yaratmaktan geçtiğini söyledi.İnsanlara yalan vaatlerde bulunarak umutlandıran bir politikacı olmadığından ötürü zaman zaman partilileri tarafında da eleştirdiğini hatırlatan Serdar Denktaş; “İnsanıma yalan söylemek yerine doğruları söylemeyi yeğlerim. Çünkü yalan söylersem biliyorum ki, insanım beklentileri gerçekleşmediğinde hayal kırıklığı yaşayacak devletine soğuyacak, devletinden uzaklaşacak. Bu nedenden ötürü ben daima doğruları paylaşacağım bana kızın, bana tepki gösterin, beni cezalandırın ama devlete küsmeyin. Çünkü her şeyden önemli olan tek şey, devletimiz ve bu devleti yaşatan insanımızdır” diye konuştu.Vergi Sistemi’nin ele alınarak hem vergi adaletini sağlayacak, hem de belediye gelirlerini artıracak bir sistemi yıl içinde paydaşlarla tartışmaya açacağını söyleyen Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, düşünülen sistemle ilgili bilgi verdi.Ortaya konulan görüşlerin henüz tartışılacak olgunluğa erişmediğini ancak 2017 yılının ikinci yarısına kadar uzmanlar vasıtası ile ön hazırlığın tamamlanmış olacağını belirten Denktaş, ülkemiz adil bir vergi sistemine geçilebilmesi halinde yerel gelirlerini artırabilecektir. Bu artış sağlanırken hedefimiz var olan vergi oranlarını arttırmak değil, yaygınlaştırmak ve kayıt dışı geliri vergilendirmek olduğunu belirtti.UBP/DP koalisyon hükümetinin uyumlu bir koalisyon hükümeti olduğuna da dikkati çeken Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş; “biz yatırımları kısarak değil, ‘harcayalım ki daha fazla toplayalım’ yaklaşımı ile hareket ediyoruz ve hakikaten piyasaya taze para akışı sağladıkça bunun geri getirisini de alıyoruz. Gelirimiz arttı, kayıp kaçağı önlemeye yönelik çalışmalarımız fena gitmiyor. Bir yıl içinde hakikaten geçmişin büyük yaralarını sardık, halen devam ediyoruz. Haziran ayından itibaren 7 yıldır askıda duran emeklilerin ödenmesi başlamış olacak. Bu yıl yine tüm tarım, hayvancılık, çiftçilik, narenciyeye olan borç ödenmiş olacak. Yaptığımız ve henüz daha yapamadığımız bir sürü iş var. Anlayacağınız işler iyiye gidiyor.”Denktaş, yapılan icraatlara nazaran haksız eleştirilere maruz kaldıklarını ancak bu eleştirilerin hükümeti yıldırmayacağının da bilinmesini isteyerek sözlerini şöyle tamamladı:“Büyük oranda geçmişin yaralarını sardık ama kaosu yaratanlar tüm bu olumlu gelişmeleri görmüyormuşçasına acımasızca bizi eleştiriyorlar. Bu şunu gösterir. Bir yerlerde tökezlememiz için muhaliflerimiz uğraş veriyor. Bütün mesele istikrarı engellemek. Ama biz yılmadan, yorulmadan devletimiz, halkımız için çalışmaya devam edeceğiz. Günün sonunda takdir halkın iradesidir.”