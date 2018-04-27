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DP bazı bölgelerde adaylarını belirledi

Demokrat Parti (DP) bu akşam gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında Haziran 2018 Yerel Yönetimler Seçimi’nde nasıl bir yol izleneceği, kendi adayları ve hangi adaylara destek belirtileceği konusunda kararlar aldı.

DP bazı bölgelerde adaylarını belirledi

Demokrat Parti (DP) bu akşam gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında Haziran 2018 Yerel Yönetimler Seçimi’nde nasıl bir yol izleneceği, kendi adayları ve hangi adaylara destek belirtileceği konusunda kararlar aldı.

27 Nisan 2018 Cuma 22:38
DP bazı bölgelerde adaylarını belirledi

DP BAZI BÖLGELERDE ADAYLARINI BELİRLEDİ

Demokrat Parti (DP) bu akşam gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında Haziran 2018 Yerel Yönetimler Seçimi’nde nasıl bir yol izleneceği, kendi adayları ve hangi adaylara destek belirtileceği konusunda kararlar aldı.

Alınan kararları partililere DP Genel Başkanı Serdar Denktaş açıkladı.

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Toplantı sonrasında Partinin; Lefkoşa, Tatlısu, Vadili ve Dipkarpaz’da kendi Belediye Başkan adaylarını çıkarma; bunun yanı sıra Gazi Mağusa, Çatalköy, Lapta, Esentepe, Alsancak, İnönü, Yeniboğaziçi, İskele ve Büyükkonuk Belediyelerin ise bağımsız Belediye Başkan adaylarına destek verme kararı aldığı açıklandı.

Yapılan açıklamada DP’nin kendi adayı olarak kararlaştırdığı belediye başkan adayları Lefkoşa’da Okyay Sadıkoğlu, Tatlısu’da Hayri Orçan, Vadili’de Siyami Şimsek, Dipkarpaz’da Aslan Çebi olarak belirlendi.

DP ayrıca, Çatalköy’de Serdar İlhan, Lapta’da Mustafa Aktuğ, Esentepe’de Sinan Güneş, Alsancak’ta Fırat Ataser, Gazimağusa’da İsmail Arter, İnönü’de Beyhan Gürgöze, Yeniboğaziçin’de Katip Demir, İskele’de Halil Orun ve Büyük Konuk’ta mevcut Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu’nu belediye başkan adayı olarak destekleme kararı aldı.

DP bu akşam alınan kararlar arasında; diğer Belediyelerle ilgili çalışmaların devam ettiğini ve geriye kalan belediyelerle ilgili kararlarında gelecek hafta içinde duyurulacağını belirtti.

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