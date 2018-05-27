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DP ailesi kaynaştı

Seçimlere yoğun bir şekilde hazırlanan DP, adaylarını kampa aldı

DP ailesi kaynaştı

Seçimlere yoğun bir şekilde hazırlanan DP, adaylarını kampa aldı

27 Mayıs 2018 Pazar 19:56
DP ailesi kaynaştı

Seçimlere yoğun bir şekilde hazırlanan DP, adaylarını kampa aldı

24 Haziran Yerel Seçimlerine sıkı bir şekilde hazırlanan Demokrat Parti (DP), hafta sonu Lapta’da bir ‘aday kampı’ düzenledi. Şato Lambusa Otel’de iki gün süren kampta, yerel yönetim görevleri için yarışan adaylara çeşitli eğitimler verilirken, Genel Başkan ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş da kampa katılarak adaylara hem moral verdi hem de siyasetteki tecrübelerini anlattı.

Son derece samimi bir ortamda geçen kampta birbirleri ile kaynaşan DP adayları gerek kendi aralarından gerekse de parti yöneticileri ile kaynaştı. Kamp sırasında bir çok sosyal etkinliğe de katılan adaylar, beraber müzik yapıp, çeşitli oyunlar da oynadılar.

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DP Kampanya ekibinden Süleyman Akosman ve Mehmet Ekin Vaiz’in verdiği eğitimlerde adaylara yerel yönetimler, halkla ilişkiler ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi verilirken, Serdar Denktaş da bir konuşma yaptı.

Denktaş “bir beldemizde bir sinek, bir vatandaşımızı sokarsa, o sineğin DP’li ya da başka bir partili olduğuna bakılmaz. Sonuç olarak tüm sistem suçlanır. DP olarak devletimize sahip çıktığımız gibi belediyelerimize de sahip çıkmamız gerekmektedir. Bu bağlamda seçildiğimiz günden itibaren parti rozetini bir kenara bırakıp, tüm halk için çalışmak en doğru yoldur” ifadelerini kullandı.

DP’nin genç ve her gün kendisini yenileyen bir kadro ile yoluna devam ettiğini hatırlatan Denktaş, bu anlayışın devlet yönetiminde de hayat bulduğunun açıkça görüldüğünü belirtti.

Denktaş “biz DP olarak, halkımızın daha iyi koşullarda, daha çok özgürlük yaşaması için çalışıyoruz. Genelde yaptığımız uygulamalar taraflı tarafsız, en soldan en sağa tüm çevrelerin takdirine şayandır. Bu anlayışımızı yerel yönetimlere de yaymak zorundayız” dedi.

Aday olanlara da seslenen Denktaş “Hepinize güvenim tamdır. Hepinizin bu halkın yararına çalışacağınızdan kuşkum yoktur” diye konuştu.

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