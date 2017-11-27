DP adaylarını ve sırlamalarını belirledi

Demokrat Parti, 7 Ocak 2018 milletvekiliği erken seçimi için aday sıralamasını seçimle belirledi. Partiden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’daki Elysium Park’ta önceki gün yapılan seçimde bin 124 üye ve delege oy kullandı. Seçimde tüm bölge adaylarına oranla en yüksek oyu 831 oyla Fikri Ataoğlu aldı. Lefkoşa bölgesinde 688 oyla Eda Çelik Yıldırım, Girne bölgesinde 710 oyla Hande Kayasal, İskele bölgesinde 608 oyla Şirin Zaimağaoğlu, Güzelyurt bölgesinden 569 oyla Çelebi Ilık ve Lefke bölgesinden 573 oyla Ersin Doğaç birinci oldu. DP’nin ilçelere göre milletvekili aday sıralaması ve adayların aldığı oylar şöyle:
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sedat hacımehmet mi? ya engellilerin hakkını sömüren bişey yapar gibi paraları cepleyen adamı daha kaç defa aday diye önümüze sunacaksınız. pessss