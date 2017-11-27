Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Kasım 2017 Pazartesi 05:42

DP adaylarını ve sırlamalarını belirledi

DP adaylarını ve sırlamalarını belirledi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
 Demokrat Parti, 7 Ocak 2018 milletvekiliği erken seçimi için aday sıralamasını seçimle belirledi. Partiden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’daki Elysium Park’ta önceki gün yapılan seçimde bin 124 üye ve delege oy kullandı. Seçimde tüm bölge adaylarına oranla en yüksek oyu 831 oyla Fikri Ataoğlu aldı. Lefkoşa bölgesinde 688 oyla Eda Çelik Yıldırım, Girne bölgesinde 710 oyla Hande Kayasal, İskele bölgesinde 608 oyla Şirin Zaimağaoğlu, Güzelyurt bölgesinden 569 oyla Çelebi Ilık ve Lefke bölgesinden 573 oyla Ersin Doğaç birinci oldu. DP’nin ilçelere göre milletvekili aday sıralaması ve adayların aldığı oylar şöyle:

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Misafir Avatar
hakkı bilener 4 gün önce

sedat hacımehmet mi? ya engellilerin hakkını sömüren bişey yapar gibi paraları cepleyen adamı daha kaç defa aday diye önümüze sunacaksınız. pessss

Cevapla
-Beğenmedim(0)
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE. FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ORAYA ÇIKAN GELİŞMELERİ VE CRANS-MONTANA’DA YAŞANANLARI AKTARDI” BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN...
DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI... DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI...
BURS HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER AÇIKLANDI BURS HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER AÇIKLANDI
AKINCI ABD’Lİ MÜSTEŞAR YARDIMCISI COHEN’İ KABUL ETTİ AKINCI ABD’Lİ MÜSTEŞAR YARDIMCISI COHEN’İ...
Son dakika: İskele’de korkutan kaza! Son dakika: İskele’de korkutan kaza!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
Dünyada sayılı sulak alanlarda konaklayan göçmen flamingo kuşlarının bu yılki uğrak yerlerinden biri...

Haberi Oku