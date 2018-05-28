DP, adayları Lapta’da kamp yaptı

DENKTAŞ: “HALKIN YARARINA ÇALIŞACAĞINIZDAN KUŞKUM YOK”
Demokrat Parti (DP) 24 Haziran yerel seçimlere yönelik Lapta’da aday kampı düzenledi.
DP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, hafta sonu Otel Le Chateau Lambousa’da düzenlenen ve iki gün süren kampa DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş da katıldı.
“DP olarak devletimize sahip çıktığımız gibi belediyelerimize de sahip çıkmamız gerek” diyen Denktaş, “Halkımızın daha iyi koşullarda, daha çok özgürlük yaşaması için çalışıyoruz. Bu anlayışımızı yerel yönetimlere de yaymak zorundayız” ifadelerine yer verdi.
DP’nin yoluna genç ve kendisini yenileyen kadrosuyla devam ettiğini söyleyen Denktaş, bu anlayışın devlet yönetiminde de hayat bulduğunu belirtti.
Serdar Denktaş, parti rozetini bir kenara bırakıp halk için çalışmanın en doğru yol olduğunu da vurguladı.
Son Güncelleme: 28.05.2018 10:07