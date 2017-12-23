DP adayları G.Mağusa'yı gezdi...

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ile DP Milletvekili adayları Gazimağusa’yı ziyaret ettiler. DP heyeti kalabalık bir grup şeklinde Gazimağusa İlçe Binası’ndan başlayarak Larnaka yolu, Namık Kemal Meydanı, Sakarya Bölgesi’ni gezdiler. Ziyaret esnasında aday tanıtım broşürü dağıtılıp halka seçim sonrası Demokrat Parti’nin plan ve programları anlatıldı. DP adayları halkla buluşmasında Gazimağusa halkından büyük ilgi görerek özellikle DP’nin hükümet döneminde maaş ödemelerinin zamanında yapılması ve turizm alanında KKTC Turizm Bakanlığı tarafından turistlerin Gazimağusa’da şehiriçinde daha çok vakit geçirebilmesine olanak sağlaması gibi birçok olumlu gelişmeden duydukları memnuniyeti belirttiler.