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26 Kasım 2017 Pazar 09:19

DP Aday Sıralamaları Açıklandı

DP Aday Sıralamaları Açıklandı
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Seçimlere“En iyisini Halkbilir” sloganıyla hazırlanan Demokrat Parti’nin dün Lefkoşa Elysium’da gerçekleştirdiği milletvekili aday sıralama seçimi sonuçları açıklandı. 1124 Demokrat Parti üye ve delegesinin oy kullandığı seçimlerde tüm bölge adaylarına oranla en yüksek oyu 831 oy ile Fikri Ataoğlu aldı. Lefkoşa bölgesinde en yüksek oy ile birinci olan adaylar 688 oy ile Eda Çelik Yıldırım, Girne bölgesinde 710 oy ile Hande Kayasal, İskele bölgesinde 608 oy ile Şirin Zaimağaoğlu, Güzelyurt bölgesinden 569 oy ile Çelebi Ilık ve Lefke bölgesinden 573 oy ile Ersin Doğaç oldu. 7 Ocak 2018 tarihinde Demokrat Parti’nin halkın karşısına çıkacağı milletvekili aday sıralaması şöyle:

Lefkoşa

1. Serdar Denktaş

2. Eda Çelik Yıldırım 688

3. Mert Taşkın (KONTENJAN)

4. Tigin Kişmir 638

5. Okyay Sadıkoğlu (KONTENJAN)

6. Nihal Sofu 610

7. Sedat Hacımehmet (KONTENJAN)

8. Ali Tunçtaşlı 608

9. İpek Kabidan 556

10. Hasan Tosunoğlu 551

11. Abdullah Aktolgalı 533

12. Mehmet Burçaklı 424

13. Tankut Rıfkı 420

14. Nevzat Nevzat 415

15. Hüseyin Akcan 375

16. Servet Dinççetin 356

Mağusa

1. Fikri Ataoğlu 831

2. Afet Özcafet (KONTENJAN)

3. Azmiye Yınal 624

4. Banu Kuman 559

5. Hamide Çelik 532

6. Sultan Vural Çatalkaya 531

7. Kenan Akın 508

8. Tuncay Seymen 488

9. Şevket Şenbülbül 481

10. Ertan Kaygan 476

11. Ali Anıl Yüce 466

12. Elif İlgün 422

13. Erol Karakış 250

Girne

1. Hande Kayasal 710

2. Koral Çağman (KONTENJAN)

3. Anıl Kaya 575

4. Cem İbrahim Hocaoğlu (KONTENJAN)

5. Gülşen Çataloğlu 526

6. Aslı Babayiğit Cansız 513

7. Ender Erler Çabuker 488

8. Altan Karaçay 484

9. Enver Hoca 465

10. Murat Erdoğan 363

İskele

1. Şirin Zaimağaoğlu 608

2. Turgut Ceyda (KONTENJAN)

3. Halil Talaykurt 602

4. Hüseyin Çebi 503

5. İsmail Özkurt 270

Güzelyurt

1. Çelebi Ilık 569

2. Meral Karafistan (KONTENJAN)

3. İsmet Esenyel 287

4. Türker Yiğitcan 167

Lefke

1. Ersin Doğaç 573

2. Rahme Öğütveren 457 
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