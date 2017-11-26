DP Aday Sıralamaları Açıklandı

Lefkoşa
1. Serdar Denktaş
2. Eda Çelik Yıldırım 688
3. Mert Taşkın (KONTENJAN)
4. Tigin Kişmir 638
5. Okyay Sadıkoğlu (KONTENJAN)
6. Nihal Sofu 610
7. Sedat Hacımehmet (KONTENJAN)
8. Ali Tunçtaşlı 608
9. İpek Kabidan 556
10. Hasan Tosunoğlu 551
11. Abdullah Aktolgalı 533
12. Mehmet Burçaklı 424
13. Tankut Rıfkı 420
14. Nevzat Nevzat 415
15. Hüseyin Akcan 375
16. Servet Dinççetin 356
Mağusa
1. Fikri Ataoğlu 831
2. Afet Özcafet (KONTENJAN)
3. Azmiye Yınal 624
4. Banu Kuman 559
5. Hamide Çelik 532
6. Sultan Vural Çatalkaya 531
7. Kenan Akın 508
8. Tuncay Seymen 488
9. Şevket Şenbülbül 481
10. Ertan Kaygan 476
11. Ali Anıl Yüce 466
12. Elif İlgün 422
13. Erol Karakış 250
Girne
1. Hande Kayasal 710
2. Koral Çağman (KONTENJAN)
3. Anıl Kaya 575
4. Cem İbrahim Hocaoğlu (KONTENJAN)
5. Gülşen Çataloğlu 526
6. Aslı Babayiğit Cansız 513
7. Ender Erler Çabuker 488
8. Altan Karaçay 484
9. Enver Hoca 465
10. Murat Erdoğan 363
İskele
1. Şirin Zaimağaoğlu 608
2. Turgut Ceyda (KONTENJAN)
3. Halil Talaykurt 602
4. Hüseyin Çebi 503
5. İsmail Özkurt 270
Güzelyurt
1. Çelebi Ilık 569
2. Meral Karafistan (KONTENJAN)
3. İsmet Esenyel 287
4. Türker Yiğitcan 167
Lefke
1. Ersin Doğaç 573
2. Rahme Öğütveren 457