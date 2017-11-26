DP Aday Sıralamaları Açıklandı





Seçimlere“En iyisini Halkbilir” sloganıyla hazırlanan Demokrat Parti’nin dün Lefkoşa Elysium’da gerçekleştirdiği milletvekili aday sıralama seçimi sonuçları açıklandı. 1124 Demokrat Parti üye ve delegesinin oy kullandığı seçimlerde tüm bölge adaylarına oranla en yüksek oyu 831 oy ile Fikri Ataoğlu aldı. Lefkoşa bölgesinde en yüksek oy ile birinci olan adaylar 688 oy ile Eda Çelik Yıldırım, Girne bölgesinde 710 oy ile Hande Kayasal, İskele bölgesinde 608 oy ile Şirin Zaimağaoğlu, Güzelyurt bölgesinden 569 oy ile Çelebi Ilık ve Lefke bölgesinden 573 oy ile Ersin Doğaç oldu. 7 Ocak 2018 tarihinde Demokrat Parti’nin halkın karşısına çıkacağı milletvekili aday sıralaması şöyle:1. Serdar Denktaş2. Eda Çelik Yıldırım 6883. Mert Taşkın (KONTENJAN)4. Tigin Kişmir 6385. Okyay Sadıkoğlu (KONTENJAN)6. Nihal Sofu 6107. Sedat Hacımehmet (KONTENJAN)8. Ali Tunçtaşlı 6089. İpek Kabidan 55610. Hasan Tosunoğlu 55111. Abdullah Aktolgalı 53312. Mehmet Burçaklı 42413. Tankut Rıfkı 42014. Nevzat Nevzat 41515. Hüseyin Akcan 37516. Servet Dinççetin 3561. Fikri Ataoğlu 8312. Afet Özcafet (KONTENJAN)3. Azmiye Yınal 6244. Banu Kuman 5595. Hamide Çelik 5326. Sultan Vural Çatalkaya 5317. Kenan Akın 5088. Tuncay Seymen 4889. Şevket Şenbülbül 48110. Ertan Kaygan 47611. Ali Anıl Yüce 46612. Elif İlgün 42213. Erol Karakış 2501. Hande Kayasal 7102. Koral Çağman (KONTENJAN)3. Anıl Kaya 5754. Cem İbrahim Hocaoğlu (KONTENJAN)5. Gülşen Çataloğlu 5266. Aslı Babayiğit Cansız 5137. Ender Erler Çabuker 4888. Altan Karaçay 4849. Enver Hoca 46510. Murat Erdoğan 3631. Şirin Zaimağaoğlu 6082. Turgut Ceyda (KONTENJAN)3. Halil Talaykurt 6024. Hüseyin Çebi 5035. İsmail Özkurt 2701. Çelebi Ilık 5692. Meral Karafistan (KONTENJAN)3. İsmet Esenyel 2874. Türker Yiğitcan 1671. Ersin Doğaç 5732. Rahme Öğütveren 457