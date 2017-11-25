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25 Kasım 2017 Cumartesi 12:45

DP ADAY SIRALAMA İÇİN SANDIK BAŞINDA…

Demokrat Parti’de (DP) 7 Ocak’ta yapılacak erken genel seçime katılacak 50 adayın sıralaması için seçim bugün yapılıyor.

DP ADAY SIRALAMA İÇİN SANDIK BAŞINDA…
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DP ADAY SIRALAMA İÇİN SANDIK BAŞINDA…

SERDAR DENKTAŞ: “ACELEYLE SEÇİME GİTMENİN ACISINI HEP BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ”

Demokrat Parti’de (DP) 7 Ocak’ta yapılacak erken genel seçime katılacak 50 adayın sıralaması için seçim bugün yapılıyor.

50 adayını önceki akşam açıklayan DP’nin aday sıralama seçimi Lefkoşa’da Elysium Park’ta devam ediyor.

Sabah 08.00’de başlayan ve saat 22.00’de tamamlanacağı açıklanan oy verme işlemlerinin ardından oy sayımına geçilecek ve adayların oy pusulasında hangi sırayla yer alacağı açıklanacak.

Erken genel seçime “En iyisini #Halkbilir” sloganıyla hazırlanan DP’de 4 bin 200 civarında üye bulunuyor.

DENKTAŞ: “ACISINI HEP BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ”

BRT’nin haberine göre; DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, üyelerin oy kullanması sırasında yaptığı açıklamada, bugün üye sıralama seçiminin yapıldığını belirterek, oylamanın saat 22.00’ye kadar devam edeceğini söyledi.

Halkın, aceleyle erken seçime gidilmesinin olumsuzluklarını yaşayacağını kaydeden Denktaş, “Bütçenin geçmemesiyle birlikte elimizde sorunların çözümüne yönelik kullanabileceğimiz bir enstrüman kalmadı. Bunun acısını hep birlikte yaşayacağız” dedi.

Denktaş, birçok kez gerek Bakanlar Kurulu’nda gerekse bire bir yapılan görüşmelerde, gerek Meclis kürsüsünden, gerekse basında olumsuzlukların ne olabileceğini anlattığını da ifade etti.


 
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