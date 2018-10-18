Down Sendromu Farkındalığına Dikkat Çeken “gözlerin Ardından” Adlı Müzikal, Cumhurbaşkanlığı Himayesinde Sahnelendi



Lefkoşa, 18 Ekim 18 (.): Cumhurbaşkanlığı himayesinde sahnelenen, “Gözlerin Ardında” adlı müzikal oyun, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde izleyici ile buluştu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, oyunu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı ve çok sayıda tiyatro sever izledi.

Kıbrıslı Türk sanatçı Eda Kandulu’nun başrollerini, müzisyen Özgün Uğurlu ile paylaştığı ve Tiyatro Keyfi’nin sahneye koyduğu “Gözlerin Ardında” Kemal Başar’ın yönetiminde sahnelendi.

Nava Seval’in eserinden yola çıkarak oluşturulan oyun, Down Sendromu konusunu ele alıyor. Aküstik müzikal formdaki eserin prömiyeri şubat ayında gerçekleşmiş ve yıl içerisinde Berlin, Londra ve İsrail’de sahne alarak büyük ilgi görmüştü.

Down Sendromlu oğlunun doğumundan sonra herkes tarafından yalnız bırakılan bir annenin eşi ile olan inişli çıkışlı ilişkisini konu alan oyunda, Özgün Uğurlu canlı müzikal performansı sergiliyor.

Oyun; yarın Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı Küçük Salon’da sahnelenecek.

(TUĞ/HA)

