Dövizin yükselişi önlenemiyor







Döviz in Yükselişi Önlenemiyor

Ocak ayı başında 3.61 TL’den işlem gören Amerikan Doları, 11 günde yüzde 8.03 değer kazanarak 3.90’a, Euro yüzde 9.33 yükselerek 4.10’a, Sterlin ise yüzde 6.5 artarak 4.72’ye ulaştı

Uzmanlar, TL’yi baskılayan unsurların başında Türkiye’deki Anayasa değişikliğinin getireceği olası siyasi gerilim, Fitch’in not değişikliğine ilişkin kararını açıklamasının yaklaşması, Fed’in daha hızlı faiz artışı sürecine girme riskinin de yer aldığının altını çiziyor.

Uzmanlar, TL’nin geleceğinin ülkedeki tedirginlik havasının giderilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın politikasını değiştirmesine bağlı olduğunu söylüyor.

Uzmanlar, kurdaki soluksuz yükseliş karşısında Merkez Bankası’nın faiz silahını kullanması gerektiğini belirtiyor. Merkez Bankası’nın faiz silahını göstermesi durumunda, piyasalarda Merkez Bankası’nın pasifliğine yönelik inancın kırılacağını öne süren uzmanlar, piyasaların bu karara odaklandığının altını çiziyor.

En fazla değer kazanan dolar oldu

TL, Dolar karşısında bir günde yaklaşık yüzde 2.98 ile ‘en çok değer kaybeden gelişmekte olan ülke para birimi’ oldu. Dün Sterlin 3.90’dan işlem gördü. İkinci değer kaybeden para ise İngiliz Sterlini oldu.

İngiliz Sterlini bir günde TL’ye göre yüzde 2.67 değer kazanan ikinci para birimi olurken, dün 3.90’dan satıldı. Üçüncü sırada ise Euro yerini aldı. Euro bir günde TL karşısında yüzde 2.24 değer kazandı ve 4 TL’yi aşarak 4.10’dan işlem gördü.

Vatandaş perişan

Son gelişmelerden etkilenen Türk Lirası büyük oranda değer kaybına uğradı. TL’nin aybaşından bu yana değer kaybı günden güne artıyor.

KKTC’de döviz ile borcu olanlar yine kâbuslar görmeye başladı. Ülkemizde ev, araç, arsa ve bazı elektronik ürünlerin TL yerine dövizle satılması, bu ürünlerden alanların bütçelerini de sarsacak.

Uzmanlar, siyasi ve jeopolitik risklerin TL üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekerken, TL’nin dövize karşı erimeyi sürdüreceğini ifade ediyor.

Dolar yüzde 39, Euro yüzde 28, sterlin yüzde 16 yükseldi

Nisan 2016 ayından Ocak ayına kadar olan süreçte dolar yüzde 39,7, Euro yüzde 28,12, Sterlin ise yüzde 15,6 arttı.

30 Nisan’da bir Amerikan Doları 2,79’dan işlem görürken, dün 3,40’dan, 3,20 olan Euro 4 TL’yi aşarak 4,10’dan işlem gördü. Nisan ayında bir İngiliz Sterlini 4,08 TL iken 11 Ocak’ta ise 4,72’ye ulaştı.

Dövizin yükselişi nasıl önlenir?

Ekonomi uzmanları, kurda kalıcı düşüş görebilmemiz için döviz likiditesine ek olarak TL’nin reel getirisinin de güçlendirilmesi ve TL’deki değer kaybını durdurmak için faiz artışı gerektiğine işaret ediyor.

FED’in faiz artışlarının olacağı bu yıl, TL üzerindeki baskının devam edebileceğini kaydeden uzmanlar, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) gerekli faiz artırımı kararını alana kadar dolardaki tansiyonun dinmesini beklemediklerini ifade ettiler.

Uzmanlar, 100 baz puan artırımın altında herhangi bir faiz artırımı, doların kalıcı olarak 3.75 seviyesinin altına inmesini sağlayamayacağı görüşünde.

JP Morgan’dan “faiz” yorumu

TCMB’nin piyasalarda istikrarı sağlamak için dün açıkladığı tedbirleri değerlendiren JP Morgan, bu tedbirlerin hiç birinin anlamlı bir piyasa etkisinin olmasının muhtemel görünmediğini bildirdi.

TCMB'nin yapacağı 50 baz puan gibi küçük bir faiz artırımının kurda değer kaybı trendini durdurmak için çok küçük ve çok geç olacağını savunan JP Morgan, “Güven krizinin daha da arttığını değerlendirdiğimizde, kurda istikrarın sağlanması için 150-200 baz puan artırım gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Merkez Bankası önceki gün piyasaya 1,5 milyar dolar ek kaynak sağlamış, yaptığı açıklamada da “Piyasalardaki gelişmeler yakından izlenmekte olup, gerekli görülmesi halinde, ülkemizde fiyat istikrarını ve finansal istikrarı korumak üzere ilave adımlar atılabilecek” denilmişti.