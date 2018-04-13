DÖVİZE DEĞİL AMA, KRİZE ÇARE VAR…

Suriye’deki iç savaşın artık neredeyse 3. Dünya savaşını tetikleyeceği küresel bir savaş alarmına geçmesi Türk Lirasının aşırı derecede değer kaybına sebep olmuştur.

Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin Afrin’e yönelik operasyonu sonrasında yukarı doğru bir seyir alan döviz, Amerika ile Rusya arasındaki krizin tırmanması ve Akdenizde savaş gemilerinin çoğalarak ortamı ısıtması tabiri caizse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindekileri yakmaya başladı.

KKTC HÜKÜMETİ NE YAPAMAZ ?

Kendine ait para birimi ve darphanesi olmayan, döviz kurlarına müdahale edebilecek herhangi bir ekonomik enstrümanı bulunmayan KKTC Hükümeti dövizin yükselmesine müdahale edemez …

ANCAK,

KKTC HÜKÜMETİ BUNLARI YAPARAK VATANDAŞINI RAHATLATABİLİR :

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