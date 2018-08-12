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Dövizdeki Yükseliş... Özgürgün, Siyasi Partiler Ve Sivil Toplum Örgütlerini Göreve Davet Etti

Lefkoşa, 12 Ağustos 18 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, dövizdeki yükselişe işaret ederek, siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerini göreve davet etti.

Dövizdeki Yükseliş... Özgürgün, Siyasi Partiler Ve Sivil Toplum Örgütlerini Göreve Davet Etti

Lefkoşa, 12 Ağustos 18 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, dövizdeki yükselişe işaret ederek, siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerini göreve davet etti.

12 Ağustos 2018 Pazar 14:06
Dövizdeki Yükseliş... Özgürgün, Siyasi Partiler Ve Sivil Toplum Örgütlerini Göreve Davet Etti
Lefkoşa, 12 Ağustos 18 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, dövizdeki yükselişe işaret ederek, siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerini göreve davet etti.

Özgürgün yaptığı yazılı açıklamada, hükümeti “sert” dille eleştirerek, “Ankara’dan randevu bekliyoruz bahanesi ile yaz tatillerine devam ediyorlar” dedi

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Son haftalarda dövizin önlenemez yükselişi ülkenin ekonomik çöküşünü hızlandırırken sosyal patlamalara da zemin hazırlamakta ancak ne yazık ki hükümet ya da hükümet olduklarını sananlar sorumluluklarının bilincine varamamaktadırlar.

Bu Kaos ortamında halkımız, derin sulara batmaya hızla yaklaşan bir gemide sessizlik içinde, dümendeki beceriksiz, çaresiz kaptan ve ekibinin marifetlerini seyreder durumdadır.

Ülkede iğneden ipliğe zamlar acımasızca devam ederken, uyum içinde hükümet olduklarını tekrarlayanların, halkımızın feryatlarını sessiz sedasız izlemesi, kılını dahi kıpırdatmaması, hiçbir önlem için çalışma yapmaması ve de Ankara\'dan randevu bekleyerek yaz tatiline devam etmesi akıl işi değildir, kabul edilebilir yanı yoktur.

Ülkede her olumsuzluğu "dün" çözümsüzlüğe, "bugün" Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesine bağlayarak, hiçbir konuda olumlu adım atmadan, adeta seyirci tribününde oturarak seyreden, halkımızdan onay alamayan bu hükümetten dün olduğu gibi bugün de kimsenin beklentisi yoktur, olamaz da.

Gün; ülkemiz, halkımız için çare üretme günüdür.

Gün; siyasi komplekslerden uzak, birlikte akılcı çözümler üzerinde çalışmalar yapma günüdür. Bu hükümetin ilk günden söylediğimiz gibi hizmet adına bu ülkeye vereceği olumlu bir icraatı yoktur, olması da mümkün değildir.

KKTC’nin geleceği hiçbir konuda ortak paydada buluşmayanlara bırakılamaz.

Gelinen bu noktada ülkesine, halkına karşı sorumluluk hisseden tüm siyasi partiler, odalar, sendikalar, birlikler, cemiyetler, tüm sivil toplum örgütleri üzerlerine düşeni yapmak ve uyuyanı uyandırmak için harekete geçmelidir. Halkımız sorunlarıyla yalnız bırakılmamalı ümitsizliğe itilmemelidir. Ulusal Birlik Partisi olarak bizler, üzerimize düşen her görevi yapmaya hazırız ve yapacağız.”

(SEL)
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