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Dövizdeki dalgalanma nedeniyle DAÜ’de bazı hizmetlere indirim ve katkı yapıldı

Dövizdeki dalgalanma nedeniyle DAÜ’de bazı hizmetlere indirim ve katkı yapıldı

15 Ağustos 2018 Çarşamba 13:56
Dövizdeki dalgalanma nedeniyle DAÜ’de bazı hizmetlere indirim ve katkı yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ), döviz kurlarındaki yüksek artıuş nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için bazı hizmetlere indirim yapıldı.
 
 DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam yaptığı açıklamada, ülkede para piyasalarında yaşanan dalgalanmadan dolayı ciddi bir tedirginlik yaşandığını belirterek, bir devlet kurumu olan DAÜ’nün de öğrencilerine kendi imkanları kapsamında yardımcı olmak için bir dizi önlemleri yaşama geçirme kararı aldığını açıkladı.


Açıklamaya göre, alınan tedbirler kapsamında tüm öğrencilere DAÜ yurtlarında %10 indirimli konaklama imkanı sunulacak.


Açıklamada, Rektör Osam’la görüşen yap-işlet-devret sisteminde olan yurt yöneticilerinin ise, üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduklarını ve cuma gününe kadar kendi çalışmalarını tamamlayıp Rektörlüğe bildireceklerini açıkladıkları de belirtildi. 


DAÜ kafeteryasında üç öğün yemek paketine üniversite %25 katkıda bulunarak öğrencilere uygun ücretli ve kaliteli yemek imkanı sunacak.


Türkiye Cumhuriyeti  ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kayıt döneminde (17-21 Eylül) uçuş yapan/ gemiyle gelen öğrencilerin bilet ücretlerine uçuşunu/ deniz yolculuğunu belgelemesi durumunda %20 oranında katkı yapılacak.


Lefkoşa ve Girne bölgelerinde ikamet eden ve 2018-2019 Akademik Yılı’nda eğitim alacak olan tüm öğrenciler için ücretsiz otobüs hizmeti sunulacak.


Öğrencileri için alternatif ulaşım hizmeti sunacak olan DAÜ, Lefkoşa bölgesinden günde iki kez Girne bölgesinden ise günde bir kez olmak üzere ring servis imkanı sağlayacak.


Gazimağusa bölgesindeki ev sahiplerine  seslenen  Osam, öğrencilerin ve velilerin mağduriyet yaşamaması adına ev kiralarını Türk Lirası üzerinden veya sabit kur üzerinden talep etmelerini rica etti.
 

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Son Güncelleme: 15.08.2018 18:30
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