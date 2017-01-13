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13 Ocak 2017 Cuma 07:11

Dövizde son durum

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Dövizde son durum
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 Dövizde son durum

TCMB’nn haftalık repo ihalesi açmaması ve Erdoğan’ın açıklamaları ile dolar/TL dün gerilerken,bugün gözler TCMB’de olacak. Serbest piyasada dolar 3,7780 liradan, euro ise 4,0110 liradan güne başladı. İngiliz Sterlini ise güne 4,6225’ten başladı.

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