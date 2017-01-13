 Dövizde son durum

TCMB’nn haftalık repo ihalesi açmaması ve Erdoğan’ın açıklamaları ile dolar/TL dün gerilerken,bugün gözler TCMB’de olacak. Serbest piyasada dolar 3,7780 liradan, euro ise 4,0110 liradan güne başladı. İngiliz Sterlini ise güne 4,6225’ten başladı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.