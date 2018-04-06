Dövizde son durum

Dolar ve euro’da yükseliş sürüyor. Haftanın son iş günü dolar/TL kuru zirvede işlem görüyor. Dolar – euro kaç lira? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dolar güne 4,06’yı aşarak rekorunu tazeledi. Euro kuru ise 4,96 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar ve euroda yeni zirveler görüldü.

Bankalararası piyasada dolar/TL haftanın son işlem gününe 4,0615’le tüm zamanların en yükseğini gördü. Dolar dün 4 lira seviyesinden güne başlamış daha sonra art arda rekorlar kırarak 4,06’ya kadar yükselmişti.

Euro/TL de dün gece piyasaların kapalı olduğu saatlerde 4,9740’la rekor kırmasının ardından 4,96 civarında hareket ediyor.

Piyasalar bugün ABD’den gelecek tarımdışı istihdam verisini takip edecek.

ABD-Çin arasındaki ticari gerilim, küresel ticaret ve ekonomik büyüme üzerindeki etkisiyle ilgili endişeleri artırdı