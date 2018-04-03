Dövizde son durum

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, yönünü ticaret savaşlarına ilişkin devam eden endişelerle yeniden yukarı çevirdi. Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 3.9650 seviyesinde bulunan dolar kuru, yeni günde en yüksek 3.9837 TL’yi gördü. Dolar saat 09.35 itibarıyla 3.9750 TL’de işlem görürken, Euro/TL aynı dakikalarda 4.8984 TL’de hareket ediyor.

Euro/dolar paritesi 1.2310 seviyesindeyken, dolar endeksi 89.88 seviyesinde bulunuyor.

TL varlıklar üzerinde gelişmekte olan ülke piyasalarındaki zayıflamanın yanı sıra jeopolitik endişeler etkili oluyor. Analistler, 4 seviyesinin yakın vadede test edilebileceğini düşünüyor. 3.9550’in aşağı yönlü kırılması durumunda düşüş eğilimi devam edebilir.