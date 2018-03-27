Dövizde son durum

Döviz piyasasında geçen hafta yaşanan sert hareketler sonrasında bir nebze sakinleşme gözleniyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,96 civarında hareket ediyor. Dolar dün 3,99’un üzerine çıksa da bu seviyelerden geriledi. Kur geçen hafta 4,0375 ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

Euro/TL ise 4.93 seviyesinden işlem görüyor. Euro geçen hafta 4,9728’le tarihi zirveye çıkmıştı.

ABD ve Çin arasındaki görüşme haberlerinin zarar verici bir ticaret savaşının önlenebileceği umutlarını canlandırdı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den ithal edilen ürünlere gümrük vergisi getiren muhtırayı imzalaması sonrası Çin’in misillemeye hazır olduğunu göstermesinin ardından dünyanın iki büyük ekonomisi arasında ticaret savaşı olabileceğine dair endişeler finansal piyasaları dalgalandırmıştı.