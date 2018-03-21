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Dövizde son durum

Dövizde son durum

21 Mart 2018 Çarşamba 12:41
Dövizde son durum
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Dolar – euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dolar 3,92, euro 4,81 seviyesinden işlem görüyor. Piyasalar bugün açıklanacak Fed kararını bekliyor.

Piyasalar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün açıklanacak faiz kararına odaklandı.

Kritik karar öncesinde bankalararası piyasada dolar/TL 3,92 seviyesinden işlem görüyor. Hafta içinde 3,95’in üzerine kadar çıkan dolar bu seviyeden geriledi.

Rekor üstüne rekorlar kıran euro/TL ise 4,81 düzeyine indi. Euro dün 4,87’ye yaklaşarak tüm zamanların en yükseğini görmüştü.

Teknik açıdan dolar/TL’de 3,9550’nin direnç konumunda bulunduğunu söyleyen analistler, bugünkü Fed kararlarından bir sürpriz çıkmaması durumunda dolar/TL’nin tekrar 3,90’ın altına gerileyebileceğini dile getirdi.

PİYASA NEYE BAKACAK?

Fed’in faizde çeyrek puanlık artışa gitmesi bekleniyor. Bu yıl 3 ya da 4 faiz artışına yönelik nasıl bir sinyal vereceği kurun yönünde belirleyici olacak. 4 faiz artışı yapılacağına yönelik işaret dolar/TL’de baskı yaratabilir.

2015 SONUNDAN BU YANA 5 FAİZ ARTIŞI

Fed 2015 sonunda para politikasını sıkılaştırmaya başlamasından bu yana beş defa faiz artırdı. Ancak dolar henüz faiz artırımlarına kalıcı bir tepki vermedi. Dolar endeksi geçen yılı yüzde 10’a yakın kayıpla kapattı.

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