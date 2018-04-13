Dövizde günün ilk rakamları

Dolar – euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dolar/TL 4,0970, euro/TL ise 5,0510’den işlem görüyor.

Dolar/TL zirveden geri çekilmeye başladı.

Önceki gün 4,19’un üzerine çıkarak rekor kıran kur, Trump’ın Suriye’ye yönelik müdahalenin uzak bir tarihte uygulanabileceği mesajı ve TCMB Başkanı Çetinkaya’nın ilave sıkılaştırma açıklamasının etkisiyle 4,10’un altına indi.

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL güne 4,1135 seviyesinden başladı. Euro/TLise 5,0510’dan işlem görüyor.

Brent petrol 72.00, altının ons fiyatı da 1340.65 dolardan işlem görüyor.

Uzmanlar, risklerde azalma oluşursa kurda aşağı yönde güçlü bir düzeltme hareketi başlayabileceğini düşünüyor.