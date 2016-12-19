Doruk Vakfı’ndan “Kıbrıs Türkü’nün Karanlık Yılları” Sergisi

Doruk Vakfı himayesinde, Genç Mücahitler Derneği işbirliğinde 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında “Kıbrıs Türkü’nün Karanlık Yılları” isimli fotoğraf sergisi açılacak.

Doruk Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, serginin açılışı 21 Aralık Çarşamba günü Büyük Han’da saat 18.00’de 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu tarafından gerçekleştirilecek.

Sergi Mücadele ve Şehitler Haftası boyunca ziyarete açık olacak.

Vakıf’tan yapılan açıklamada serginin; milli mücadele yıllarının unutulmaması, verilen mücadelenin eseri olan, KKTC ve vatan topraklarının var olması uğruna şehit olanları anmak ve geçmişten ders çıkarmak adına açıldığı kaydedildi.



