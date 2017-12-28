banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114480
ALTIN
156.889
DOLAR
3.7685
STERLİN
5.0703
EURO
4.5043
3 Yıl Hapis Yatacak
3 Yıl Hapis Yatacak
Polis Memuru 3 Yıl Hapis Yatacak...
Polis Memuru 3 Yıl Hapis...
Kuzey Kıbrıs’ın İlk 7 Yıldızlı Hoteli Hizmette
Kuzey Kıbrıs’ın İlk 7 Yıldızlı...
Tutuklu Yargılanacak
Tutuklu Yargılanacak
banner256
Flaş Haber
3 Yıl Hapis Yatacak
Kapat

DÖRTYOL İLKOKULU’NDAN HASTALARA YENİ YIL SÜRPRİZİ

Dörtyol İlkokulu öğrencileri, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi polikliniğinde mini bir konser verdi.

DÖRTYOL İLKOKULU’NDAN HASTALARA YENİ YIL SÜRPRİZİ

Dörtyol İlkokulu öğrencileri, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi polikliniğinde mini bir konser verdi.

28 Aralık 2017 Perşembe 17:52
DÖRTYOL İLKOKULU’NDAN HASTALARA YENİ YIL SÜRPRİZİ
banner238

DÖRTYOL İLKOKULU’NDAN HASTALARA YENİ YIL SÜRPRİZİ

ÖĞRENCİLER, DR. BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ POLİKLİNİĞİNDE MİNİ KONSER VERDİ 
 

Dörtyol İlkokulu öğrencileri, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi polikliniğinde mini bir konser verdi.
 

Hastane başhekimliğinin daveti üzerine müzik öğretmenleri Şevket Şumrut eşliğinde bu sabah poliklinikte 3 şarkı seslendiren öğrenciler hastaların ve personelin yeni yılını böyle bir sürprizle kutladı. Öğrenciler hastalardan ve personelden büyük ilgi gördü, bol bol alkış topladı.
 

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı ile Başhekim Başyardımcısı Dr. Adil Özyılkan konser sonrası çocuklarla vakit geçirdi, çocuklara izaz ikramda bulundu. Öğretmen Şevket Şumrut’a, Dörtyol İlkokulu adına hazırlanan teşekkür belgesi verildi, bazı velilerin de yer aldığı anı fotoğrafı çekildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MUŞTA İLE VURDU!
MUŞTA İLE VURDU!
UYUŞTURUCUDAN KURTULMAK İÇİN TEDAVİYE BAŞLADI AMA...
UYUŞTURUCUDAN KURTULMAK İÇİN TEDAVİYE BAŞLADI AMA...
ÖZGÜRGÜN: “ELEKTRİKTE REFORM YAPACAĞIZ"
ÖZGÜRGÜN: “ELEKTRİKTE REFORM YAPACAĞIZ"

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim