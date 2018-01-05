Dörtyol'da uyuşturucu

Dörtyol’da dün akşam saat 18.00 sıralarında, M.K. (E-19)’nin üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık yarım gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan bir adet içilmiş sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alındı.



Polis açıklamasına göre, M.K ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan İ.G.G (E-23) tutuklandı.