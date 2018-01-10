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DÖRTLÜ HÜKÜMETTE BAŞLAMADAN ÇATLAK MI?

DÖRTLÜ HÜKÜMETTE BAŞLAMADAN ÇATLAK MI?

10 Ocak 2018 Çarşamba 17:06
DÖRTLÜ HÜKÜMETTE BAŞLAMADAN ÇATLAK MI?
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HP, CTP ve TDP'nin UBP ile ortak hükümet kurmayacaklarını resmi olarak açıklamaları, DP Genel Sekreteri Afet Özcafer'in de yaptığı UBP ile Hükümete girmeyecekleri açıklaması sonrasında gündeme gelen CTP + HP + TDP + DP hükümeti tartışmaları sürerken Özersay ve Halkın Partisi cephesinden ortaya çıkan iddialar, kurulması muhtemel hükümette başlamadan çatlak olduğunu gösteriyor.

Özersay'a yakın Halkın Partisi içinden güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, dörtlü koalisyon kurulsa dahi, hükümet başkanı ve ortakları kim olduğuna bakılmaksızın başta K.T.Kooperatif Merkez Bankasındaki hortumlamaların ve diğer yolsuzlukların üzerine gidilmekten çekinilmeyecek.

Sözkonusu soruşturmaların derinleştiği zaman hükümet bozma pahasına dahi olsa geri adım atılmayacağı, Halkın Partisinin hiçbir yolsuzluğun araştırılmasından ve cezalandırılmasından yana asla geri adım atmayacağı iddia ediliyor.

Dörtlü koalisyon hükümeti ihtimaline karşı bir diğer çatlak ise Demokrat Parti cephesinden geldi. DP Genel Sekreteri Afet Özcafer'in yaptığı açıklamanın sadece kendisini bağladığını iddia eden DP içerisindeki güvenilir kaynaklar, DP'nin resmi kararının parti meclisi tarafından bu akşam verileceğini ancak her halükarda HP'nin önşart olarak ortaya koyduğu "yolsuzlukların üzerine gidilecek, suçlular yargılanacak" şartının parti içerisinde ciddi huzursuzluğa sebep olduğu söyleniyor.

DP içerisindeki güvenilir kaynaklar özellikle Halkın Partisi tarafından ısrarla gündeme getirilmek istenen, Çelebi Ilık hakkındaki Merkezi İhale Komisyonluğu başkanlığı sırasında ortaya atılan iddialar ve K.T.Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı döneminde verildiği iddia edilen usulsüz kredilerle ilgili Hasan Tosunoğlu hakkındaki iddialardan dolayı Halkın Partisi ile koalisyon kurmanın Demokrat Parti açısından mümkün olmadığı ileri sürülüyor.

Son Güncelleme: 10.01.2018 18:31
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