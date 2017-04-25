“dört Mevsim Kktc Ormanları” Adlı Fotoğraf Yarışması Sergisinin Açılış Ve Ödül Töreni Yapıldı

PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK SERGİDE, 38 FOTOĞRAF YER ALIYOR

Lefkoşa, 25 Nisan 17 (.): TC Orman Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen “Dört Mevsim KKTC Ormanları” adlı fotoğraf yarışması sergisinin açılış ve ödül töreni, İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda yapıldı.

TC Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez’in de katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreni ve sergi açılışına KKTC Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat, TC Lefkoşa Büyükelçiliği ve TC’den yetkililer de katıldı.

TC ve KKTC hükümetleri arasında imzalanan “Ormancılık Alanında Yardım ve İşbirliği Protokolü” kapsamında gerçekleştirilen yarışmaya 200 eser katıldı.

Yarışmada, Hüseyin Çekirdek birinci, Mehmetali Karahasan ikinci, Esat Sungur üçüncü olurken, Hüseyin Kocaismal, Saydam Soy, Tevfik Ulual mansiyon, Mehmet Gökyiğit ile Sezal Acaroğlu Karahasan da jüri özel ödülüne layık görüldü.

FIRAT

Törenin açılış konuşmasını yapan Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat, sürdürülebilir orman anlayışı için farkındalığın arttırılmasının önemine işaret etti.

Toplumda farkındalık yaratılabilmesi adına bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini söyleyen Fırat, amaçlarının orman sevgisi aşılmak olduğunu söyledi.

Yarışmaya yaklaşık 200 fotoğrafın katıldığını belirten Fırat, “Ormanları sevip koruyalım, onlar bizim mirasımız” dedi.

ÜZMEZ

TC Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez de, ormanların önemine işaret ederek, yavru vatanın ormanları için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Ormanların tüm dünyanın akciğeri konumunda olduğuna işaret eden Üzmez, konu orman olduğunda, artık tüm dünyanın söz sahibi olduğunu kaydetti.

Üzmez, iklimle mücadele için ormanların önemine de değinerek, ormanlara sahip çıkılması, ormanların varlığını sürdürmesinin ana hedefleri olduğunu sözlerine ekledi.

TC’den ve KKTC’den fotoğrafçıların, KKTC’de çektiği 38 fotoğrafın yer aldığı sergi, 27 Nisan Perşembe gününe kadar mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebilecek.

(TUĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI

Haber: Tuğçe Ülkü Aydın Fotoğraf: Hüseyin Sayıl