Dört Sendika Personel Ve Altyapı Eksikliği Gerekçesiyle Devlet Hastane Ve Sağlık Merkezlerinde Uyarı Grevi Yaptı

Devlet hastaneleri ve sağlık merkezlerinde örgütlü dört sendika, sağlık hizmetlerindeki personel, altyapı ve güvenlik eksikleri gerekçesiyle 3 saatlik uyarı grevi yaptı.



Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Girne Akçiçek Devlet Hastanesi, Gazimağusa Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Devlet Hastanesi, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Lefkoşa Kentsel Sağlık Merkezi’nde saat 09:00’da başlayan grev, saat 00.12’de sona erdi.



Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası(KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın ortak düzenlediği eylem çerçevesinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde de açıklamalar yapıldı.



BENGİHAN



KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, konuşmasında, ülkede artan nüfus karşısında devlet hastaneleri ve sağlık merkezlerinde doktor ve teçhizat eksikliklerinin baş gösterdiğini, idarenin eksiklikler karşısında tedbirler alamadığını, hastane çalışanlarının güvenliğini de sağlayamadığını söyledi.



Kamudaki sağlık çalışanlarının hastanelerdeki güvenlik eksikliğinden dolayı şiddetle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Bengihan, eylemlerinin halkın daha kaliteli bir sağlık hizmeti alabilmesi için olduğunu, taleplerinin hiçbirinin hastane çalışanlarının özlük hakları ile alakalı olmadığını belirtti.



ATAN



Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, Sağlık Bakanlığının uygulamalarında sendikaları anti demokratik bir şekilde görmezden geldiğini savundu ve Sağlık Bakanlığını sendikalarla istişare içerisinde olmaya çağırdı.



Atan, sorunların giderilemediğine işaret etmek amacıyla hastanelerdeki bazı klimaların 6 aydır çalışmadığına dikkat çekti.



ÖZGÖÇMEN



Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, verilen mücadelenin halkın hak ettiği kaliteli sağlık hizmeti için olduğunu söyledi.



Özgöçmen, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin bugün ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine yeteri kadar cevap veremediğini de kaydetti.



ORTAK AÇIKLAMA



Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Dr. Ahmet Varış tarafından okunan ortak açıklamada ise, “Sağlıkta hem eksiklikleri duyurmak, hem de idareyi uyarmak ve çözüm yollarını hep beraber bulmak için güçlerimizi birleştirdik” denildi.



“ALTYAPI VE SAĞLIK ÇALIŞANI EKSİKLİĞİ”



Açıklamada, artan nüfusla birlikte hizmet verilen hasta sayısının da her geçen gün artmakta olduğu, buna karşı hizmet veren sağlık çalışanı kadrolarının ihtiyaca yanıt verecek şekilde artırılmadığı belirtildi.



Ortak açıklamada, “Kamu hastaneleri ve sağlık merkezlerinin alt yapı yetersizliği, kötü fiziki koşulları, ilaç, hekim, hemşire eksiklikleri nedeniyle hastalar olması gereken koşullarda sağlık hizmeti alamıyor” ifadeleri kullanıldı.



“HİZMETLER YETERSİZ”



Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Yasası güncelleştirilmediğinden gerekli kadroların da oluşturulamadığı, pek çok merkezde hekim ve hemşire eksikliğinin bulunduğu ileri sürülen açıklamada, “Hekim, hemşire, personel eksiklikleri, baskı ve tehditlerle çalışanların birden çok yerde görevlendirilerek giderilmeye çalışılmaktadır” iddiasında bulunuldu.



112 acil servislerinde de personel eksikliğinin bulunduğu ifade edilen açıklamada, “Birçok ambulansta tek bir sağlık personeli bulundurulmakta, kalp veya solunum durması, ciddi travma ve yaralanma gibi durumlarda etkin ve verimli müdahale zorlaşmaktadır. Her ambulansta iki sağlık personelinin hazır bulunması gerekir” denildi.



Sendikaların ortak açıklamasında, pek çok merkezde hastalara ısıtma ve soğutma sistemi bozuk koğuşlarda hizmet verildiği, ameliyathane ve yoğun bakım bölümlerinde techizatların yetersiz olduğu savunuldu.



“GÜVENLİK ZAAFİYETİ”



Devlet hastanelerinin, sağlık çalışanları ve hastalar için riskli ve tehlikeli olmaya başladığı, hasta ve sağlık çalışanlarının kendilerini güvende hissedemediği kaydedilen açıklamada, “Kamu hastanelerinin bir kısmında 24 saat polis bulundurulmaması bir yana yeterli sayıda özel güvenlik görevlisi bile yoktur” denildi.



Açıklamada, güvenlik eksikliğinden dolayı görevli olamayan kişilerin yoğun bakıma dahi girebildiği savunuldu.



SAĞLIK BAKANLIĞINA ÇAĞRI



Sağlık Bakanı’nın sağlık hizmetleriyle ilgili her kararı kendi başına alıp, çalışanlara genellikle basın yoluyla ilettiği ileri sürülen açıklamada, “Acil servisler, poliklinikler, ameliyathaneler ve yoğun bakımdakilerin işleriyle ilgili aksaklıkların giderilmesi ve verimliliğin arttırılması konusunda, hizmeti veren sağlık çalışanlarıyla diyalog kurarak çözümler üretmelidir” denildi.