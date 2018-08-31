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Donör Süheyla Osmanoğlu Almanya’da kanserle mücadele eden bir kişiye kök hücre bağışında bulundu

Donör Süheyla Osmanoğlu Almanya’da kanserle mücadele eden bir kişiye kök hücre bağışında bulundu

31 Ağustos 2018 Cuma 10:19
Donör Süheyla Osmanoğlu Almanya’da kanserle mücadele eden bir kişiye kök hücre bağışında bulundu

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, donör Süheyla Osmanoğlu’nun Almanya’da kanserle mücadele eden bir kişiye kök hücre bağışında bulunduğunu duyurdu.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yaptığı yazılı açıklamada, donör arşivine geçen aylarda bir miktar tükürük örneği vererek kayıt yaptıran Süheyla Osmanoğlu’nun, kanserle mücadele eden ve Almanya’da tedavi gören bir kadın hastaya, kök hücre bağışı yaparak hayata ikinci kez başlayabilmesi için umut olduğunu kaydetti.

BUGÜNE KADAR 41 BİN KİŞİDEN ÖRNEK ALINDI

Açıklamada, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın, kurulduğu günden bu yana yürüttüğü gönüllü donör bağış kampanyalarıyla yaklaşık 41 bin kişiden ücretsiz kan ve tükürük örneği aldığı kaydedildi.

Kayıtların Dünya İlik Bankası’nda tutulmakta ve Dünya üzerinde ilik nakline ihtiyaç duyan hastalara umut olduğu belirtilen açıklamada, KKTC’de alınan bu örneklerden, bu güne kadar 57 kişinin kök hücre bağışında bulunduğu ifade edildi.

“KÖK HÜCRE BAĞIŞI KAN ALIMINA BENZER BİR İŞLEM”

Kök hücre bağışının yaklaşık 4 saat süren ve kan alımına benzer bir işlem olduğu belirtilen açıklamada, kök hücrelerin özel bir cihaz yardımı ile ayrıştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, kemik iliği donör kaydı yapmak isteyen kişilerin, 18-45 yaş arası, KKTC Kimlik Kartı’na sahip, daha önce bu amaç için örnek vermemiş sağlıklı bir birey olmasının yeterli olduğu vurgulandı.

Dünya İlik Bankası için kayıtların KKTC’de, Lefkoşa Mahkemeler karşısında bulunan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan alınacağı ve Vakıf çalışma saatleri 08:00-16:30 (hafta içi) olup daha fazla bilgi için www.kemalsaracoglu.org olan vakıf web sitesi veya +90 (392) 227 0616-17 numaralı telefonlardan vakıf yetkilisine ulaşılabileceği belirtildi.

 

Son Güncelleme: 31.08.2018 13:57
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