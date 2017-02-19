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19 Şubat 2017 Pazar 09:59

“domuzun Kuyruğu” Gazimağusa’da Sahnelendi

“Domuz Kuyruğu” isimli tiyatro oyunu Gazimağusa’da sahnelendi.

'domuzun Kuyruğu” Gazimağusa'da Sahnelendi
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Lefkoşa, 19 Şubat 17 : “Domuz Kuyruğu” isimli tiyatro oyunu Gazimağusa’da sahnelendi.

Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun oyunu olan “Domuz Kuyruğu” Gazimağusa’da perdelerini Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda açtı.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Bekir Kara’nın yazıp yönettiği oyunda Mehmet Çangar, Sercan Avcı, Jale Dinarlı, Gülen Rüstemoğlu, Hüseyin Emiroğlu, Rüstem Tüccar, Bilge Özikiz, Fadime Sercan, Şaziye Numanoğlu ve Seylan Zeybek Bolçocuk rol alıyor.

(RÇ/HÖ)

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