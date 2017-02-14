“domuz Kuyruğu” Gazimağusa’da Sahnelenecek

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Bekir Kara’nın yazıp yönettiği, Mehmet Çangar, Sercan Avcı, Jale Dinarlı, Gülen Rüstemoğlu, Hüseyin Emiroğlu, Rüstem Tüccar, Bilge Özikiz, Fadime Sercan, Şaziye Numanoğlu ve Seylan Zeybek Bolçocuk’un rol aldığı oyun, ücretsiz izlenebilecek.

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