Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Şubat 2017 Salı 12:50

“domuz Kuyruğu” Gazimağusa’da Sahnelenecek

Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun “Domuz Kuyruğu” oyunu, cuma akşamı GAzimağusa’da Rauf Raif Denktaş&nbsp; Kültür ve Kongre Sarayı’nda saat 20.00’de sahnelenecek.

'domuz Kuyruğu” Gazimağusa'da Sahnelenecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 14 Şubat 17 (.): Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun “Domuz Kuyruğu” oyunu, cuma akşamı GAzimağusa’da Rauf Raif Denktaş  Kültür ve Kongre Sarayı’nda saat 20.00’de sahnelenecek.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Bekir Kara’nın yazıp yönettiği, Mehmet Çangar, Sercan Avcı, Jale Dinarlı, Gülen Rüstemoğlu, Hüseyin Emiroğlu, Rüstem Tüccar, Bilge Özikiz, Fadime Sercan, Şaziye Numanoğlu ve Seylan Zeybek Bolçocuk’un rol aldığı oyun, ücretsiz izlenebilecek.

(YIL/GÜL) FOTOĞRAFLI

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı’na Bağlı Okullarda Da Saatler Değişti Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı’na Bağlı...
Dev-iş: “mesai Saatleri 30 Milyon Tl’lik Ödeneğin Bir Kısmına Erişmek İçin Değiştirildi” Dev-iş: “mesai Saatleri 30 Milyon Tl’lik Ödeneğin...
Karadeniz Kültür Derneği’den Arter’e Ziyaret Karadeniz Kültür Derneği’den Arter’e Ziyaret
Genco Erkal “nefes” İçin Sahnede… Genco Erkal “nefes” İçin Sahnede…
Bafra Civarlarında Yarın Elektrik Kesintisi Olacak Bafra Civarlarında Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Kamuda Çalışma Saatlerinin Değişmesi… Kamuda Çalışma Saatlerinin Değişmesi…
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı’na Bağlı...
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta dereceli okullarda 16 Şubat’tan itibaren okul...

Haberi Oku