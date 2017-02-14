“domuz Kuyruğu” Gazimağusa’da Sahnelenecek

Lefkoşa, 14 Şubat 17 (.): Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun “Domuz Kuyruğu” oyunu, cuma akşamı GAzimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda saat 20.00’de sahnelenecek.
Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Bekir Kara’nın yazıp yönettiği, Mehmet Çangar, Sercan Avcı, Jale Dinarlı, Gülen Rüstemoğlu, Hüseyin Emiroğlu, Rüstem Tüccar, Bilge Özikiz, Fadime Sercan, Şaziye Numanoğlu ve Seylan Zeybek Bolçocuk’un rol aldığı oyun, ücretsiz izlenebilecek.
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