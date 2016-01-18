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Domuz Gribi HORTLADI!

5’ine domuz gribi teşhisi konuldu. 8 hastanın sonucu ise bugün çıkacak

Domuz Gribi HORTLADI!

5’ine domuz gribi teşhisi konuldu. 8 hastanın sonucu ise bugün çıkacak

18 Ocak 2016 Pazartesi 09:32
Domuz Gribi HORTLADI!
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 Domuz Gribi HORTLADI!

Bir dönemin kabus hastalığı Domuz Gribi (H1N1) yeniden hortladı. KKTC’de dün akşam itibarı ile 13 ağır grip semptomu taşıyan hastalardan 5’ine domuz gribi teşhisi konuldu. 8 hastanın sonucu ise bugün çıkacak

4’Ü YDÜ’DE 1’İ DR. BURHAN NALBANTOĞLU’NDA: Sağlık Bakanlığı dün akşam yaptığı açıklamada ülkede dün akşam itibarı ile 5 kişinin domuz gribine yakalandığını duyurdu. Domuz Gribi virüsü taşıyan hastaların 4 tanesi Yakın Doğu Hastanesi’nde 1 tanesi ise Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi görüyor

8 KİŞİNİN SONUCU BUGÜN GELECEK: Ülkede toplam 13 kişinin ağır griple beraber domuz gribi belirtisi gösteren hastalığa yakalandığını ifade eden Sağlık Bakanlığı, bu hastalardan 5’ine kesin teşhisin konulduğunu geriye kalan 8 kişiye ise yaptıkları tetkiklerin ardından bugün tam teşhisin konulacağını açıkladı KORKULACAK BİRŞEY YOK: Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ömer Gür, vatandaşların korkmamalarını gerektirecek bir durumun olmadığına işaret ederek 2009 yılından beri H1N1 virüsünün aşılama aşamasının içerisinde olduğunu söyledi. Gür, bu virüsün eskiden olduğu gibi ölümcül bir etkiden de çok uzak olduğunu ifade ederek tüm tedbirlerin alındığını ifade etti

GÜR UYARDI: Müsteşar Ömer Gür, hastalığın yayılmaması için vatandaşlara bazı uyarılarda da bulundu. Gür vatandaşlara şu uyarıları yaptı: “Eğer gripseniz dışarıya çıkmayın, çocuğunuz gripse okula göndermeyin, kalabalık ortamlara girmeyin, bol sıvı alın ve ellerinizi sık sık yıkayın. Grip belirtisi gösteriyorsanız mutlaka sağlık kuruluşuna başvurun”





Kaynak Havadis

Son Güncelleme: 18.01.2016 12:31
Anahtar Kelimeler:
Domuz Gribi HORTLADI!
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