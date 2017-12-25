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Dome Otel Rum Basınında

Politis gazetesi bugünkü sayısında Dome otelle ilgili bazı iddialara yer verdi.

Dome Otel Rum Basınında

Politis gazetesi bugünkü sayısında Dome otelle ilgili bazı iddialara yer verdi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 12:28
Dome Otel Rum Basınında
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Gazete “Girne’deki Dome Otel İçin Teyakkuz… Kıbrıs Rum Sahipliğindeki Otelin Türk’e Satılacağına Dair Bilgiler” başlıklarıyla verdiği haberinde, KKTC’deki bazı Kıbrıslı Türklerin, Dome Otel’in bir Türk yatırımcıya satılmasının önüne geçilmesi için çaba gösterdiğini yazdı. 

Gazete bu grubun hedefinin, otelin Kıbrıslı Türklerin yönetiminde kalmasına devam etmesi olduğunu belirtti.

Bilgilere göre otelin Türk yatırımcıya satılacağına dair haberlerin olduğundan söz eden gazete, gerek çalışanların örgütlü olduğu sendikalar, gerekse buna karşı çıkan vatandaşların grubunun teyakkuza geçtiğini savundu. 

Gazete haberinde Dome Otel’in geçmişi, geçmişte otele yapılan ziyaret ve otele ilişkin diğer bazı konulara da yer verdi.

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