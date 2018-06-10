banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95876
ALTIN
186.684
DOLAR
4.4674
STERLİN
6.0078
EURO
5.2589
Trafik Kazasında 28 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı!
Girne'de motosiklet kazası!
Kızılay Derneği tarafından ada genelinde ramazan gıda kolileri dağıtıldı
1000 İHTİYAÇ SAHİBİ AİLEYE ULAŞILDI
Motosiklet kazasında yaralanan genç için acil kan aranıyor
Son Dakika
ÇOK ACİL KAN ARANIYOR
Motosiklet kazası
MOTOSİKLET KAZASI
banner282

“Dome Otel” Belgeseli Salı Akşamı Gazeteciler Birliği’nde Gösterilecek!

Hüzünlü ve Gururlu Hikayesiyle Dome Otel” belgeseli Salı akşamı Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde gösterilecek. Gösteri saat 20.00’de başlayacak.

“Dome Otel” Belgeseli Salı Akşamı Gazeteciler Birliği’nde Gösterilecek!

Hüzünlü ve Gururlu Hikayesiyle Dome Otel” belgeseli Salı akşamı Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde gösterilecek. Gösteri saat 20.00’de başlayacak.

10 Haziran 2018 Pazar 11:49
“Dome Otel” Belgeseli Salı Akşamı Gazeteciler Birliği’nde Gösterilecek!

Hüzünlü ve Gururlu Hikayesiyle Dome Otel” belgeseli Salı akşamı Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde gösterilecek. Gösteri saat 20.00’de başlayacak.


banner277
Yönetmenliğini ve senaryosunu Simge Çerkezoğlu’nun, görüntü yönetmenliğini Mehmet Alasya’nın üstlendiği, müziklerini Okan Ersan’ın hazırladığı 45 dakikalık belgeselde Dome Otel’in tarihi bilgilerine, ilginç mimarisine, farklı toplumları buluşturan insan hikayelerine ve pek çok konuya yer veriliyor.

 

banner288
Son Güncelleme: 10.06.2018 15:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTÖS: “Yarışmacı sınav sistemi 43 yıldır bir sorun”
KTÖS: “Yarışmacı sınav sistemi 43 yıldır bir sorun”
Sertoğlu’ndan Milli Takıma kutlama
Sertoğlu’ndan Milli Takıma kutlama
Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi, 6. dönem mezunlarını verdi
Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi, 6. dönem mezunlarını verdi
Karaman Ozanköy’deydi
Karaman Ozanköy’deydi
Tümgeneral Yıldırım Yeni Yönetimini Oluşturan Emekli Polisler Derneği’ni Ziyaret Etti
Tümgeneral Yıldırım Yeni Yönetimini Oluşturan Emekli Polisler Derneği’ni Ziyaret Etti
KKTC İnsan Hakları Derneği Möller’i Eleştirdi
KKTC İnsan Hakları Derneği Möller’i Eleştirdi
GAÜ 2018 Burs Sıralama Sınavını Yaptı!
GAÜ 2018 Burs Sıralama Sınavını Yaptı!
Güzelyurt’ta Düzenlenen “Değişim Yürüyüşü”ne Başbakan Erhürman da Katıldı!
Güzelyurt’ta Düzenlenen “Değişim Yürüyüşü”ne Başbakan Erhürman da Katıldı!
CTP’liler Mağusa’da Yürüdü!
CTP’liler Mağusa’da Yürüdü!
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı ve Bazı Belediye Meclis Üyeliği Adayları Haspolat’ı Ziyaret Etti!
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı ve Bazı Belediye Meclis Üyeliği Adayları Haspolat’ı Ziyaret Etti!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim