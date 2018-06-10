“Dome Otel” Belgeseli Salı Akşamı Gazeteciler Birliği’nde Gösterilecek!

Hüzünlü ve Gururlu Hikayesiyle Dome Otel” belgeseli Salı akşamı Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde gösterilecek. Gösteri saat 20.00’de başlayacak.
10 Haziran 2018 Pazar 11:49
Son Güncelleme: 10.06.2018 15:41
Hüzünlü ve Gururlu Hikayesiyle Dome Otel” belgeseli Salı akşamı Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde gösterilecek. Gösteri saat 20.00’de başlayacak.
Hüzünlü ve Gururlu Hikayesiyle Dome Otel” belgeseli Salı akşamı Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde gösterilecek. Gösteri saat 20.00’de başlayacak.