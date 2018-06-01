Domateste limit üstü kalıntı çıktı

Tarım Dairesi, 25-31 Mayıs tarihleri arasın kapsayan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Açıklamaya göre, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizlerinde 36 yerli ürün numunesinin tamamı temiz çıkarken, 38 ithal ürün numunesinden Nuri Ersoy Ltd. ve Köşe Tic. Ltd’e ait çeri domates limit üstü kalıntı çıktığı için imha edildi.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 SVS Tic.Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
2 SVS Tic.Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz
3 SVS Tic.Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
4 SVS Tic.Ltd. İthal Çilek Temiz
5 Köşe Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
6 Köşe Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz
7 Köşe Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
8 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
9 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Yeşil Cin Biber Temiz
10 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Sarı Üzüm Temiz
11 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
12 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz
13 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz
14 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Kiraz Temiz
15 Halil Kasap Paz İthal Kiraz Temiz
16 Halil Kasap Paz İthal Siyah Üzüm Temiz
17 Halil Kasap Paz İthal Beyaz Üzüm Temiz
18 SVS Tic.Ltd. İthal Kiraz Temiz
19 SVS Tic.Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
20 SVS Tic.Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
21 SVS Tic.Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz
22 SVS Tic.Ltd. İthal Çilek Temiz
23 Akari Free Port İthal Buğday Temiz
24 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Küllü Mantar Temiz
25 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Greyfrut Temiz
26 Songurlar Ltd. İthal Kırmızı Pul Biber Temiz
27 M.Hacı Ali Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
28 Nuri Ersoy İthal Cin Biber Temiz
29 Nuri Ersoy İthal Elma(Grany) Temiz
30 Nuri Ersoy İthal Çeri Domates Limit Üstü
31 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
32 Köşe Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Limit Üstü
33 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
34 Svs Tic. Ltd. İthal Mantar Temiz
35 Svs Tic. Ltd. İthal Nar Temiz36 Özçağ Free Port İthal Mısır Temiz
37 Svs Tic. Ltd. İthal Greyfrut Temiz
38 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
39 Remzi Gürbüzer Esentepe Şekerpare Temiz
40 Hüseyin Aşıkzadeler Esentepe Şekerpare Temiz
41 Osman Asenay Yıldırım Böğrülce Temiz
42 Osman Gürbıyık Yıldırım Kavun Temiz
43 Mustafa Karagözlü Yıldırım Biber Kapya Temiz
44 Mustafa Karagözlü Yıldırım Biber Kapya Temiz
45 Mehmet Gence Güzelyurt Salatalık Temiz
46 Rüstem Portakalcı Bostancı Böğrülce Temiz
47 Ayşe Canlısoy Güzelyurt Böğrülce Temiz
48 Fatma Gül Aykut Mağusa Domates Temiz
49 Simone Tatil Köyü Karşıyaka Marul Temiz
50 Mehmet Dolmacı Lapta Beyaz Sarma Temiz
51 Mehmet Dolmacı Lapta Kabak Temiz
52 Mehmet Dolmacı Lapta Soğan(kuru) Temiz
53 Hüseyin Turaç Mağusa Semizotu Temiz
54 Hüseyin Turaç Mağusa Roka Temiz
55 Ufuk Potak Mağusa Salatalık Temiz
56 Ufuk Potak Mağusa Domates Temiz
57 Ali Yeşil Mağusa Biber Kapya Temiz
58 Yıldıray Dağlı Mağusa Patlıcan Temiz
59 Hayrettin Yıldırım Mağusa Mısır Temiz
60 Eylem Açıkyıldız Düzce Soğan Temiz
61 Hakan Şeker Düzce Soğan Temiz
62 Şaban Yahya Çayönü Soğan Temiz
63 Eylem Açıkyıldız Düzce Pancar Temiz
64 İbrahim Altıntaş Yeşilköy Maydanoz Temiz
65 Muhsin Tarhan Yeşilköy Salatalık Temiz
66 Ali Gürler Yeşilköy Salatalık Temiz
67 Ali Gürler Yeşilköy Maydanoz Temiz
68 Ali Gürler Yeşilköy Pancar Temiz
69 Ramazan Gürler Yeşilköy Fasulye Temiz
70 Yılmaz Manyera Yeşilköy Marul Temiz
71 Abdi Çetinkayalı Yeşilköy Marul Temiz
72 Abdi Çetinkayalı Yeşilköy Biber Temiz
73 İbrahim Altıntaş Yeşilköy Lahana Temiz
74 Gürcümen Pınar Ziyamet Salatalık Temiz