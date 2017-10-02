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02 Ekim 2017 Pazartesi 06:53

Dolmuş misali!

Dolmuş misali!
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Dolmuş misali!

Atlas Global, KKTC’den İngiltere’ye uçan 5 yolcuyu İstanbul’da unutup yoluna devam etti.
 

Atlas Global, dün 07.45 uçağıyla Ercan’dan İngiltere’nin Sunset Havaalanına uçmak için bilet alan 3’ü tekerlekli sandalyede 2’si ise refakatçi KKTC vatandaşı 5 kişiyi İstanbul’da havaalanında unuttu.

İstanbul’a kadar herhangi bir sorun yaşanmadı

Konuyla ilgili aile adına Yeni Bakış’a bilgi veren kaynak, aileye ait 5 kişinin sabah saat 07.45 seferiyle İstanbul Atatürk Hava Alanı’na sorunsuz bir şekilde uçtuğunu ve orada Atlas Global görevlileri tarafından kendilerine bir süre sonra uçağa alınacaklarının beyan edildiğini kaydetti.

“Burada bekleyin sizi çağıracağız”

Ercan’dan kalkış ve İstanbul’a inişte aile mensuplarının gümrükten sorunsuz geçiş yaptıklarını anlatan kaynak, İstanbul’da saatler ilerledikçe herhangi bir çağrı almayan aile bireylerinin kendi imkanlarıyla uçuş kapısını aramaya başladıklarını, bulduklarında ise oradaki görevlinin kendilerine uçağın kalktığını bildirdiğini kaydetti.

“Taşınırken unutuldular”

Söz konusu kaynak şunları söyledi, “Üç kere cross check yapıldı. Tekerlekli sandalyede olan yolcular mutlaka not edilir. Ancak taşınırken unutuldular. Yanlış yere bırakıldılar. Hava alanı personeli arandı, ancak bulunamadı. Yolcular kapıya ulaştırılana kadar uçak kalktı”

Deniz ABİDİN - Yenibakış

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