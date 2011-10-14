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Doların Geleceği Nereye Gidiyor?

Hiçbir ekonomist kurlar konusunda nokta tahmini yapmak istemez ama işte tahminler

Doların Geleceği Nereye Gidiyor?

Hiçbir ekonomist kurlar konusunda nokta tahmini yapmak istemez ama işte tahminler

14 Ekim 2011 Cuma 14:46
Doların Geleceği Nereye Gidiyor?
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Morgan Stanley Başekonomisti Tevfik Aksoy Bloomberg HT'de canlı yayında OVP'yi ve piyasaya etkilerini yorumladı: "OVP kendi içinde tutarlı. Büyüme beklentisi, enflasyon, cari açık konularına baktığınızda genel olarak kendi içerisinde tutarlı. 2012 büyüme hedefi yüzde 4 biraz iyimser kalıyor. Benim gelecek sene için tahminim yüzde 3; hem dışarıdaki belirsizlik hem içeride bariz bir yavaşlama olacağı için. Cari açık konusunda biraz hayal kırıklığı oldu. Bence orada özellikle yukarıda tuttular. Benim şimdilik tahminim yüzde 7."

DOLARLA İLGİLİ BEKLENTİLER

"Hiçbir ekonomist bu kurlar konusunda nokta tahmini yapmak istemez. Önce şuna bakmak lazım burada varsayılan Euro/Dolar parite tahmini nedir. Eğer 1.40'lardan yukarı gideceği tahmini varsa gelecek sene için; ki bu aslında olabilir; bu durumda kurun da 1.70'e inmesi beklenir. Açıkçası bizde de aşağı yukarı böyle bir beklenti var. Bizim beklentimiz gelecek senen sonunda kurun bu sene sonuna göre daha değerli olacağı bu ama sepet bazında çok büyük bir değişiklik olmayabilir. Türk Lirası'nda reel anlamda bir değerlenme olması içinse birincisi resmin değişmesi ve daha tutarlı hale gelmesi lazım. Her gün piyasa açıldığında artık bugün Avrupa'da ne olacak sorusunun sorulmaması lazım. Bu olursa Türk Lirasının değer kazanması mümkün

Bir başka gereksinim de faiz konusunun ne olacağı. Eğer bundan sonra büyüme düşecek buna karşılık sadece munzam karşılık değil de belki gene politika faizinin aşağı indirilmesi gerekirse Türk Lirası biraz daha değer kaybeder. Bunun tersi için de Türkiye'deki büyüme ortamının yeniden iyileşmesi lazım. Eğer iyileşirse ve faizler bundan sorna ilk etapta aşağı değil yukarı gidecek beklentisi başlarsa ve o zaman kurda hafif değerlenme olabilir. Ama açıkçası şu andan gelecek sene için kur tahmini yapmak hakikaten çok zor.

Son Güncelleme: 14.10.2011 14:46
Anahtar Kelimeler:
EuroABDDolarEkonomiUsdAmerikanLira
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