DOLARDAKİ YÜKSELİŞ TRENDİ DEVAM EDİYOR

Türkiye’de serbest piyasada dolar açılışta 1,8880 lira seviyelerine kadar çıkarak Türk Lirası karşısındaki rekorunu yeniledi.

Cuma günü 1,8620 liradan kapanan dolar, dünkü açılışta yükselişine devam ederek 1,8670 lira ile en yüksek seviyesine çıkmıştı. Dün gün içinde bir miktar daha artan dolar fiyatı önce 1,8700 liraya kadar yükselmiş ve kapanışı yeni bir rekor olan 1,8710 liradan yapmıştı.

Serbest piyasada dolar bu sabah açılışta yukarı yönlü hızlı bir seyir izleyerek 1,8880 lira ile Türk Lirası karşısında tarihi rekor seviyesini gördü.