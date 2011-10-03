Dolar zirvede

Serbest piyasada dolar açılışın ardından 1,8700 lira seviyesine kadar çıkarak Türk Lirası karşısındaki tarihi rekorunu yeniledi.

Serbest piyasada döviz açılış İstanbul serbest piyasada dolar 1,8670, avro 2,4880 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 1,8640 liradan alınan dolar 1,8670 liradan satılıyor. 2,4850 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,4880 lira olarak belirlendi. Serbest piyasada önceki kapanışta doların satış fiyatı 1,8620 lira, avronun satış fiyatı ise 2,5050 lira olmuştu. Serbest piyasada dolar açılışın ardından 1,8700 lira seviyesine kadar çıkarak Türk Lirası karşısındaki tarihi rekorunu yeniledi.

Bankalararası piyasada dolar Bankalararası piyasada satışta dolar kotasyonları en düşük 1,8680 lira, en yüksek 1,8710 lira seviyesinde bulunuyor. Dolar kotasyonları saat 09.05 itibariyle alışta en düşük 1,8610 lira, en yüksek 1,8645 lira, satışta en düşük 1,8680 lira, en yüksek 1,8710 lira seviyesinde işlem görüyor.