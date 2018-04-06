Dolar ve Euro rekor tazeledi

Dolar ve Euro’da yükseliş sürüyor. Bankalararası piyasada dolar güne 4,06’yı aşarak rekorunu tazeledi. Euro kuru ise 4,97 seviyesinden işlem görüyor.

ABD Dolar’ı ve euroda yeni zirveler görüldü.

Bankalararası piyasada ABD doları/TL haftanın son işlem gününe 4,0665‘le tüm zamanların en yükseğini gördü. Dolar dün 4 lira seviyesinden güne başlamış daha sonra art arda rekorlar kırarak 4,06’ya kadar yükselmişti.

Euro gece yarısı rekor kırdı

Euro/TL de dün gece piyasaların kapalı olduğu saatlerde 4,9740‘la rekor kırmasının ardından 4,96 civarında hareket ediyor.

Piyasalar bugün ABD’den gelecek tarımdışı istihdam verisini takip edecek.

ABD-Çin arasındaki ticari gerilim, küresel ticaret ve ekonomik büyüme üzerindeki

etkisiyle ilgili endişeleri artırdı.