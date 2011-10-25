Dolar Geriledi

Dolar, Türkiye Merkez Bankası eylem planı öncesi beklentiler, paritenin desteği ve TL likiditesindeki sıkışıklıkla birlikte en son 21 Eylül'de test ettiği 1,80 seviyesinin altına geriledi.

Bir bankacı, "Merkez Bankası Türk Lirası'nın değerini önemli ölçüde güçlendirecek plan açıklayacağını ilan ederken kimse aksi yönde bir işlem yapmak istemez, bu gayet doğal. Dün de olduğu gibi

gelişmekte olan ülkelerden bir miktar ayrışmış vaziyetteyiz. Paritenin yükselişi de TL'yi destekliyor. Piyasa aslında yarınki Merkez Bankası açıklamalarını bekliyor" dedi.

Dün kapanışta 1,81 seviyesinin altında olan dolar/TL'de bu sabah 1,8065 ile son bir ayın en düşük seviyelerinden güne başladıktan sonra bir ayın en düşük seviyesi olan 1,7900'a kadar geriledi.