Dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilere paralel olarak faiz artışına gitmesinin ardından dolar/TL gaza bastı. Açıklama öncesinde 3.46 seviyesinde olan dolar/TL, sonrasında 3.54'ün üzerini gördü.

DOLAR BU SABAH... Dün ABD Merkez Bankası`nın faiz artışına gitmesinin ardından dolar/TL gaza bastı. 3.54`ün üzerini gören dolar/TL sonrasında düşüşe geçti. Kur şu dakikalarda 3.51 seviyesinden işlem görüyor.