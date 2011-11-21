Dolar Bir Ayın Zirvesine Oturdu

Euro Bölgesi'ne yönelik artarak devam eden endişeler gelişmekte olan piyasalara olumsuz yansırken, dolar/TL 24 Ekim'den bu yana en yüksek olan 1,8390 seviyesine kadar yükseldi.

Cuma günü spot kapanışta 1,8165 olan dolar/TL, bu sabah saat 1,82 düzeyinden haftaya başladı.

Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ kıdemli analisti Minori Uchida, "Aslında mali açıkları kapatmak için Euro'nun güçlü bir Avrupa ekonomisine ihtiyacı var. Bu olmadığı sürece de Euro düşmek durumunda" dedi.

Euro/dolar paritesi cuma günü gördüğü en yüksek seviye olan 1,3614'ten yaklaşık yüzde 0.1 gerileyerek 1,3507'ye kadar geriledi.

İstanbul'dan bir döviz işlemcisi ise "Dolar/TL gelişmekte olan ülke piyasalarından çıkışları takip ediyor. TL'nin sepet bazında 2,15'li seviyeleri aşarak Merkez Bankası'nın doğrudan müdahale ettiği 2,20'lere doğru devam etmesi Merkez Bankası'ndan yeni bir adım gelebilir mi sorusunu da beraberinde getiriyor. TCMB bugün likiditeyi biraz daha kısabilir. Son dönemdeki açıklamalarına bakılınca çok yüksek döviz satım ihalesi de beklenmemeli. Yani 100-150 milyon dolar belki olabilir. Yine de bugün repo ihalesi ve döviz satım ihalesi yakından izlenecek" dedi.